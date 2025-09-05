Es tendencia:
Tras la goleada a Venezuela, Dibu Martínez dijo quién es el mejor arquero de la historia argentina

La Selección Argentina ganó, gustó y goleó en su última participación como local en las Eliminatorias 2026.

Emiliano Martínez
El pasado jueves, la Selección Argentina vivió una noche especial en el Estadio Monumental. El foco estuvo puesto en Lionel Messi, que jugó su último partido por los puntos en el país, pero no fue el único ovacionado por los presentes. Como es habitual, Dibu Martínez también recibió el cariño de los hinchas, a quienes se ganó con sus brillantes actuaciones y su carisma.

Los de Lionel Scaloni no dejaron dudas ante Venezuela y golearon por 3 a 0 con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez. Este resultado no cambió demasiado el escenario ya que era un hecho que la Albiceleste ya tenía su boleto al Mundial 2026 y que terminaría como líder en las Eliminatorias ya que a sus perseguidores les sacaba nada más y nada menos que 10 unidades.

Dibu Martínez eligió al mejor arquero de la historia argentina

Una vez finalizado el partido, Dibu Martínez dialogó con la prensa en zona mixta y un periodista, a modo de regalo de cumpleaños le quiso entregar algo de parte del supuesto mejor arquero de la historia del fútbol argentino, pero antes de revelar quién era, el Dibu lo cortó y le dijo: “El mejor es Armani”.

La realidad es que Franco Armani atraviesa un gran presente en River. Puntualmente, en estos últimos días estuvo en boca de todos por sus grandes rendimientos en las tandas de penales contra Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores y ante Unión en la Copa Argentina. Pero más allá de eso, el Pulpo viene mostrando un enorme nivel desde que llegó al club de Núñez en 2018.

¿Cuándo nace la amistad entre Dibu y Armani?

Cuando Dibu Martínez fue convocado por primera vez a la Selección, Franco Armani era el titular. El Pulpo ya había viajado al Mundial 2018, luego tuvo la confianza de Scaloni cuando asumió y le dio su lugar. A mediados de 2021, el Pulpo no pudo viajar a jugar a Colombia por cuestiones vinculadas a Covid y su lugar lo ocupó de gran manera Emiliano Martínez.

Desde entonces, el Dibu se ganó el puesto, pero Armani nunca dejó de ser convocado y formaron una gran relación que se mantiene hasta los días que corren. Juntos compartieron momentos inolvidables como las conquistas de las Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

