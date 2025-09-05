Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

Con su gol ante Venezuela, Lautaro Martínez desplazó a Maradona en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina

El bahiense se metió en un top histórico del seleccionado.

Por Germán Celsan

Lautaro Martínez superó a Maradona
© GettyLautaro Martínez superó a Maradona

Dicen que los récords están para romperse, y con el paso de los años y el incremento en la cantidad de partidos tanto a nivel clubes como selecciones en el mundo fútbol, es cada vez más común que eso suceda. Y, ante Venezuela, Messi no fue el único en quebrar marcas, Lautaro Martínez también lo hizo, y ni más ni menos que uno de Diego Maradona.

El ‘Toro’ ingresó en lugar de Julián Álvarez en el minuto 74 y, en el 76, convirtió de cabeza el 2-0 parcial contra la Vinotinto, en su primer contacto con la pelota. Ese gol significó el número 33 en la carrera de Lautaro Martínez con la Selección Argentina, y con él se separó de Maradona, ubicándose como el quinto máximo goleador albiceleste en solitario.

Lautaro Martínez se ubica como el quinto máximo goleador de la Selección en solitario. (Getty)

Lautaro Martínez se ubica como el quinto máximo goleador de la Selección en solitario. (Getty)

Lautaro acumula 33 goles en 71 partidos con la Selección Argentina, desde su debut en 2018. En contraparte, Maradona jugó 84 partidos entre 1977 y 1994, un período una década más extenso del que lleva el ex Racing en el seleccionado que hoy dirige Lionel Scaloni.

En la tabla histórica, Lionel Messi sigue siendo -y cada vez con más diferencia- el máximo goleador de todos los tiempos. El astro argentino alcanzó los 114 goles con su doblete ante Venezuela; segundo está Gabriel Batistuta, con 55 goles, seguido por el Kun Agüero con 41 y Hernán Crespo con 35; detrás ya se ubica Lautaro Martínez.

Messi estiró la diferencia en la cima de la tabla de goleadores. (Getty)

Messi estiró la diferencia en la cima de la tabla de goleadores. (Getty)

Publicidad

Así quedó la tabla histórica de máximos goleadores de la Selección Argentina

  1. Lionel Messi – 114 goles (194 partidos)
  2. Gabriel Batistuta – 54 goles (78 partidos)
  3. Sergio Agüero – 42 goles (101 partidos)
  4. Hernán Crespo – 35 goles (64 partidos)
  5. Lautaro Martínez – 33 goles (71 partidos)
  6. Diego Maradona – 32 goles (84 partidos)
  7. Gonzalo Higuain – 31 goles (75 partidos)
  8. Ángel Di María – 30 goles (145 partidos)
  9. Luis Artime – 24 goles (25 partidos)
  10. Daniel Passarella – 21 goles (62 partidos)
    Datos vía AFA, actualizado al 5/9/25
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Julián y Alexis al frente: valores actualizados de los jugadores de la Selección Argentina
Selección Argentina

Julián y Alexis al frente: valores actualizados de los jugadores de la Selección Argentina

Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League
Fútbol Internacional

Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League

El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Torino por la Serie A de Italia
Fútbol europeo

El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Torino por la Serie A de Italia

Tras la goleada a Venezuela, Dibu Martínez dijo quién es el mejor arquero de la historia argentina
Selección Argentina

Tras la goleada a Venezuela, Dibu Martínez dijo quién es el mejor arquero de la historia argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo