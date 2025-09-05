Con su gol ante Venezuela, Lautaro Martínez desplazó a Maradona en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina

Dicen que los récords están para romperse, y con el paso de los años y el incremento en la cantidad de partidos tanto a nivel clubes como selecciones en el mundo fútbol, es cada vez más común que eso suceda. Y, ante Venezuela, Messi no fue el único en quebrar marcas, Lautaro Martínez también lo hizo, y ni más ni menos que uno de Diego Maradona.

El ‘Toro’ ingresó en lugar de Julián Álvarez en el minuto 74 y, en el 76, convirtió de cabeza el 2-0 parcial contra la Vinotinto, en su primer contacto con la pelota. Ese gol significó el número 33 en la carrera de Lautaro Martínez con la Selección Argentina, y con él se separó de Maradona, ubicándose como el quinto máximo goleador albiceleste en solitario.

Lautaro Martínez se ubica como el quinto máximo goleador de la Selección en solitario. (Getty)

Lautaro acumula 33 goles en 71 partidos con la Selección Argentina, desde su debut en 2018. En contraparte, Maradona jugó 84 partidos entre 1977 y 1994, un período una década más extenso del que lleva el ex Racing en el seleccionado que hoy dirige Lionel Scaloni.

En la tabla histórica, Lionel Messi sigue siendo -y cada vez con más diferencia- el máximo goleador de todos los tiempos. El astro argentino alcanzó los 114 goles con su doblete ante Venezuela; segundo está Gabriel Batistuta, con 55 goles, seguido por el Kun Agüero con 41 y Hernán Crespo con 35; detrás ya se ubica Lautaro Martínez.

Messi estiró la diferencia en la cima de la tabla de goleadores. (Getty)

Así quedó la tabla histórica de máximos goleadores de la Selección Argentina