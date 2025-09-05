Como Lionel Messi, otro referente de la Selección Argentina confirmó que jugó su último partido en el país

Jornada a pura emoción para la Selección Argentina. El pasado jueves por la noche, en el Estadio Monumental, los dirigidos por Lionel Scaloni recibieron a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste ya había sacado su pasaje al Mundial 2026 hacía meses, pero lo verdaderamente importante fue que Lionel Andrés Messi disputó su último partido con la casaca de la Selección en el país, al menos en un partido por los puntos, pero no fue el único referente en hacerlo ya que Nicolás Otamendi reveló que él también dejará el combinado nacional luego del próximo Mundial.

Si bien a Argentina le falta un partido por Eliminatorias -el martes 9 de septiembre en Guayaquil- la realidad es que en condición de local no volverá a jugar por los puntos antes del próximo Mundial, que comenzará en junio de 2026. Probablemente haya algún amistoso antes de partir a la Copa del Mundo, pero lo que es un hecho es que Messi y Otamendi ya no volverán a jugar por Eliminatorias en su país.

En zona mixta, Nicolás Otamendi afirmó: “Yo en lo personal también, si no hay ningún partido oficial acá en la Argentina, es mi último partido. También quería disfrutarlo con mi gente, con mi familia. Es difícil no emocionarse”. Además, dejó unas emotivas palabras para Lionel Messi: “Obviamente que Leo se merece todo, porque es el mejor jugador de la historia por lejos, y la verdad que hoy necesitaba terminar de esta manera. Estoy agradecido a la gente que vino con este frío. Fue muy lindo porque son muchos años. Y sabemos cómo nos representa el ‘Enano’”.

Otamendi encabeza la fila de jugadores de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Otamendi dejó su huella en la Selección Argentina

La primera vez que Nicolás Otamendi fue convocado a la Selección Argentina fue en 2009 de la mano de Diego Armando Maradona, inclusive jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. Con Sabella tuvo algunas citaciones, pero no fue a Brasil 2014. Luego de los ciclos de Martino y Bauza -donde fue citado- se estableció con Sampaoli, quien lo llevó a Rusia 2018, pero sin dudas, de la mano de Scaloni se convirtió en un pilar fundamental. Fue pieza clave en las conquistas de la Copa América de 2021 y de 2024, también de la Finalissima y del Mundial de Qatar. Las estadísticas marcan que jugó 109 partidos en los que marcó 6 goles.

