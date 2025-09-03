Emocionó a Scaloni con su llanto y vivió un momento viral en la conferencia previa a Argentina – Venezuela: “Tenía que decírselo”

Este miércoles, en la previa de una nueva fecha FIFA, Lionel Scaloni siguió con la costumbre de asistir a la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza. En este caso, en la previa del partido entre la Selección Argentina y su par de Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Más allá de sus declaraciones ante las consultas hechas por la prensa, el momento más viral de la conferencia se dio cuando el periodista de Radio Ciudad Venado Tuerto, Maximiliano De Vitta Lemus, se emocionó al escuchar a Scaloni hablando del posible último partido de Lionel Messi en Argentina de manera oficial.

El propio DT de la Selección Argentina quedó movilizado por aquellas lágrimas del jornalista, y al finalizar la conferencia de prensa, aún con la emotividad en sus ojos, Maxi De Vitta Lemus intercambió unas palabras con BOLAVIP para explicar las razones de su llanto.

“Un poco desprolijo, ja. Muy emotivo todo. Tenía que decírselo. Me tocó un momento difícil en mi vida, que justo coincidieron con el mundial y con proyectos que se bajaron, y tuve que vivirlo de otra manera”, comenzó el protagonista de la jornada.

En sintonía, bromeó: “Siempre me siento acá, abajo de mi estrella (NdR: señaló la estrella de Qatar 2022 instalada en la sala de prensa de Ezeiza). Esta es mi estrella, ja. Es el lugar que me identifica. Me salió espontaneo el llanto, porque habló de Messi y la verdad que lo de mañana va a ser muy fuerte y lindo”.

Por último, el periodista de Venado Tuerto soltó: “Van a ser sensaciones para todos, ojalá no sea la última vez de Leo en Argentina. Necesitaba decírselo, eso rompió un poco la etapa que atravesé. Tenía pendiente decírselo. Los momentos en la vida son eso, momentos. Hay que vivirlos siempre, en el presente”.

Publicidad

Publicidad

Qué dijo Scaloni sobre la titularidad de Messi ante Venezuela

“¿Cómo no va a jugar?”, dijo ante la consulta. Y en relación a la jornada especial que vivirá el capitán, opinó: “Es un partido especial por lo que ya declaró Leo. Emotivo, lindo, porque sí es verdad que es el último por Eliminatorias. Hay que disfrutarlo y yo soy el primero que lo va a hacer. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha, él mismo, lo disfruten porque lo merecen“.

Días y horarios de la última doble fecha de Eliminatorias de la Selección

Argentina vs. Venezuela – 4 de septiembre a las 21 – Estadio Monumental

Ecuador vs. Argentina – 9 de septiembre a las 20 – Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli. Defensores : Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.

: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler. Mediocampistas : Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni. Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Publicidad