Por qué no juega Rodrigo De Paul en Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El volante de Inter Miami será suplente por decisión técnica de Scaloni.

Para el partido de las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra, finalmente la Selección Argentina irá con un solo cambio respecto a lo que fue la clasificación frente a Suiza del pasado sábado.

Lionel Scaloni optó por la velocidad de Giuliano Simeone de entrada para generar peligro a la defensa inglesa desde el vértigo. El sacrificado para dicho ingreso fue Rodrigo De Paul, quien dejará la titularidad de Argentina en un Mundial luego de aquel compromiso ante Jordania de la fase de grupos.

Entre los 14 partidos de la Selección en Qatar 2022 y esta Copa del Mundo, RDP tendrá su segunda suplencia de su carrera, aunque la primera de ellas por decisión técnica y no por rotación. Fue titular los siete encuentros del Mundial pasado y en cinco de los siete disputados en este certamen. La decisión fue puramente táctica de Scaloni.

De Paul será suplente ante Inglaterra (Getty)

Las formaciones de Argentina e Inglaterra

Con el ingreso de Simeone, la Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Los Tres Leones forman con: Jordan Pickford; Reece James, Jhon Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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