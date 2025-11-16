Es tendencia:
En España envían indirecta a Argentina y ya se dan por ganadores del Mundial 2026: ”Es la mejor selección del momento”

Tras la goleada sobre Georgia, el comentario generalizado en el país ibérico es que bordarán la segunda estrella sobre el escudo de la RFEF.

Por Germán Carrara

En España, tras la goleada 4 a 0 a Georgia por las Eliminatorias de la UEFA, ya se ven campeones del Mundial 2026.
La Selección de España goleó 4 a 0 a Georgia y quedó al borde de la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con este resultado, los dirigidos por Luis De La Fuente se consolidan en la cima de la tabla de posiciones del Grupo E con 15 puntos, producto de 5 victorias en las que consiguió 19 goles a favor y ninguno en contra.

Solo le queda un encuentro ante Turquía en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en el que tendría que perder por 7 goles para dejar su lugar en lo más alto. De esa manera tendría que pasar por el Repechaje de la UEFA -que se disputará en marzo-, algo que se presenta como una verdadera utopía, porque además, en el antecedente reciente entre ambas selecciones, la Roja goleó a los otomanos por 6 a 0 y en condición de visitante.

Con este presente victorioso, que además se alinea con las consagraciones en 2023 en la Liga de las Naciones y en 2024 en la Euro, más allá de la manchita en la final de la Nations League 2025 que perdió con Portugal por penales, en España sacan chapa de máximo candidato para la Copa del Mundo del año que viene.

Y no solo eso, sino que varios medios de comunicación y periodistas españoles ya se animan a dar al combinado ibérico directamente como ganador. ”Me da igual lo que me digáis, España va a ganar el Mundial”, escribió en su cuenta de la red social Twitter la periodista Irene Junquera del portal y programa de televisión El Desmarque.

En esa misma línea, Adrián Blanco de Radio MARCA, con cierta indirecta para Argentina, actual campeona mundial, apuntó: ”La España de Luis de la Fuente es la mejor selección del momento. Es puro dinamismo, tiene calidad en todas las líneas y se nota que además hay mucha química entre los jugadores. Es un gustazo ver jugar a este grupo en cada parón, incluso a pesar de las ausencias. Juegan de cine”.

Lamine Yamal se refirió a la posibilidad de ganarle la Finalissima a Lionel Messi

¿Barcelona jugará en la Argentina? Joan Laporta evalúa desembarcar en Sudamérica

Lo mismo por parte de Miguel Ángel Román de la señal DAZN España: ”No hemos sido tantas veces favoritos para ganar un Mundial. Favoritos de verdad. Nos la podemos pegar en la fase de grupos, pero va a molar mucho jugar de nuevo con la sensación de que, de verdad, podemos ganar”.

Este martes 18 de noviembre se confirmaría la Finalissima entre Argentina y España

Solo será cuestión de horas para que la AFA y la RFEF, junto a Conmebol y UEFA, confirmen la Finalissima. Tras el España vs. Turquía en Sevilla de este martes 18 de noviembre, la Roja certificará su presencia en el Mundial 2026 y al mismo tiempo su disponibilidad dentro del calendario de marzo para enfrentarse a la Selección Argentina. En principio sería entre el jueves 26 y el sábado 28 en el Estadio Icónico de Lusail, Doha, Qatar.

En síntesis

  • España goleó 4-0 a Georgia y lidera el Grupo E con 15 puntos y cero goles en contra.
  • Periodistas españoles declararon a España como “la mejor selección del momento”.
  • La selección española se consagró campeona de la Liga de las Naciones en 2023 y la Euro en 2024.
