¿Barcelona jugará en la Argentina? Joan Laporta evalúa desembarcar en Sudamérica

El Culé ya busca alternativas para realizar su pretemporada tras la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

El FC Barcelona evalúa realizar su pretemporada en Sudamérica.

Aunque parezca prematuro, los clubes europeos, a esta altura del año, empiezan a negociar y evaluar opciones para su pretemporada, la cual, por lo general, la realizan fuera de sus países a cambio de una buena suma de dinero. Por lo general, los destinos son Medio Oriente, Asia o los Estados Unidos. No obstante, como parte de una nueva estrategia de expansión, las autoridades de las instituciones empezaron a mirar otros puntos del planeta como Sudamérica.

Tal es el caso del FC Barcelona, que quiere volver a pisar fuerte en Brasil y en Argentina, en donde tuvo una fuerte influencia muy recientemente gracias a Neymar y Lionel Messi. Sin embargo, esa simpatía con los colores blaugranas, inevitablemente, se fue diseminando con la salida -controvertida- de ambos.

Además, al mismo tiempo, Real Madrid ha sabido capturar la atención de los dos países que dominan el fútbol de la región. Sobre todo en Brasil con Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Éder Militao y Endrick, generando mucho más peso de lo que puede provocar Raphinha en el Barça. Y en ese mismo sentido, el único argentino que se encuentra en los clubes que constituyen el Clásico de España es Franco Mastantuono, futbolista merengue desde el pasado 14 de agosto.

En concreto, el periódico Sport advirtió este jueves 13 de noviembre que la directiva del Barcelona a cargo de Joan Laporta está buscando realizar su preparación para la temporada 2026/2027 en Brasil. De hecho, reporta que ya han recibido propuestas lo suficientemente seductoras como para aceptarlas y que incluso también tuvo acercamientos de ”otros puntos de Sudamérica”.

De igual manera, vale mencionar que Estados Unidos y Japón también están jugando el partido, queriendo llevarse al plantel que comanda Hansi Flick, claramente, con propuestas sumamente suculentas que pueden transformar las esperanzas sudamericanas en una mera anécdota.

La publicación del periódico Sport en el que hace referencia a la pretemporada del Barcelona.

En cuanto a la actualidad, FC Barcelona logró que Lamine Yamal, quien viene arrastrando una molestia en el pubis, no participe de los compromisos de la Selección de España en las Eliminatorias de la UEFA frente a Georgia y Turquía. De esta manera, el joven delantero descansa y se mentaliza en los próximos partidos del Barça tras la fecha FIFA: vs. Athletic Club de Bilbao por LaLiga el sábado 22 y frente a Chelsea por la Champions League el martes 25.

En síntesis

  • El FC Barcelona evalúa realizar su pretemporada 2026/2027 en Brasil y posiblemente otros puntos de Sudamérica.
  • El club FC Barcelona ha recibido propuestas para realizar su pretemporada en Brasil.
  • El jugador Lamine Yamal no participa con España por una molestia en el pubis.
Germán Carrara

