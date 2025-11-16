Lamine Yamal se refirió a la posibilidad de ganarle la Finalissima a Lionel Messi

Con la victoria de la Selección de España por 4 a 0 sobre Georgia este sábado 15 de noviembre, solo un resultado inusual -hasta prácticamente imposible- dejaría a los dirigidos por Luis De La Fuente sin su cupo directo para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En concreto, el combinado ibérico, que no registra goles en contra en las vigentes Eliminatorias de la UEFA, tendría que caer con Turquía por 7 a 0 en la última fecha del Grupo E.

Por lo tanto, es prácticamente un hecho que la campeona del mundo en 2010 eludirá el Repechaje (pautado para marzo) y se adjudicará su pase sin escalas al torneo que el año que viene se llevará a cabo en Norteamérica. Y del mismo modo, exhibirá disponibilidad en su calendario para disputar la Finalissima con la Selección Argentina, en el duelo que cruza al ganador de la Euro con el de la Copa América.

Y sobre este partido que se desenvolvería en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, entre el 27 y 28 de marzo, hizo énfasis Lamine Yamal en una conversación que mantuvo con el presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta. Por lo menos, así lo reportó el Diario AS este sábado 15 de noviembre tras la goleada de la Selección de España ante Georgia.

”Lamine Yamal quiere estar contra Lionel Messi en la Finalissima”, tituló el medio citado, que además, en el cuerpo del artículo, especificó: ”Lamine Yamal le ha hecho llegar al Barcelona su deseo de jugar la ‘Finalissima’ el próximo 27 de marzo y espera que para entonces “se hayan restablecido las relaciones entre el club y la Federación”.

Claro, el joven delantero, aparentemente, quiere que las partes paren el cese de hostilidades que se generó con su lesión en el pubis en la fecha FIFA de septiembre (la cual le costó perderse 4 compromisos por LaLiga y uno por la Champions League, de ahí la bronca de los culés) y que llegó, incluso, a provocar un cruce de declaraciones -bastante picantes- entre los respectivos entrenadores, Hansi Flick y Luis De La Fuente.

Publicidad

Publicidad

En ese mismo sentido, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se contactó con las altas esferas de la dirección del Barça para programar un encuentro en Cataluña y de esa manera zanjar el conflicto, todo en pos de restablecer la armonía y en ese clima encarar tanto la Finalissima como la Copa del Mundo 2026.

ver también Tras debutar en la Selección Argentina, Panichelli le envió un mensaje a Scaloni de cara al Mundial 2026: “Siento que tengo cualidades”

ver también Tras vencer a Angola, el mensaje de De Paul para los jugadores de la Selección que pelean por estar en el Mundial 2026: “Un poco más fácil”

Los números de España en las Eliminatorias de la UEFA

La Selección de España es líder absoluta del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Suma puntaje perfecto (15) producto de 5 triunfos en los que marcó 19 tantos y no recibió ninguno en contra. Ahora, este martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla se enfrentará a su escolta Turquía (segundo con 12 unidades y un diferencia de gol de +5).