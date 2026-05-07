Se sumó Dibu Martínez: los 9 jugadores de la Selección Argentina que pueden ser campeones antes del Mundial 2026

Todos tendrán partidos decisivos a nivel de clubes, a la espera de conocer los 26 convocados por Lionel Scaloni. La mayoría, con rol protagónico en sus equipos.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, muchos jugadores de la Selección Argentina siguen jugando cosas importantes a nivel de clubes. Tanto en Europa como en Sudamérica, los futbolistas de la Albiceleste tienen la posibilidad de ganar títulos con sus equipos antes de viajar rumbo a Estados Unidos. Emiliano “Dibu” Martínez se sumó tras avanzar a la final de la Europa League con Aston Villa.

Torneo Apertura 2026 argentino, la FA Cup inglesa, la Copa Italia y la Conference League también tendrán presencia de hombres dirigidos por Lionel Scaloni. Algunos, de hecho, al mismo tiempo estarán jugándose un lugar en la lista de 26 convocados.

Torneo Apertura 2026: 5 jugadores

Con Boca, River y Racing en los Playoffs, hay un total de cinco jugadores con chances de gritar campeón antes de sumarse a la Selección Argentina. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta lo harán para River, Leandro Paredes con Boca y Gabriel Rojas con Racing.

El Millonario jugará de local con San Lorenzo, el Xeneize lo hará en La Bombonera Huracán, mientras que la Academia será visitante de Estudiantes de La Plata. Todo en el marco de los octavos de final.

Enzo Fernández va por la FA Cup

Con la Premier League disputada entre Manchester City y Arsenal (sin argentinos), Enzo Fernández irá en busca de la FA Cup. Para gritar campeón, su Chelsea deberá vencer al conjunto dirigido por Pep Guardiola, que ya se quedó con la Carabao Cup.

El encuentro decisivo tendrá lugar en Wembley, el sábado 16 de mayo a partir de las 11 de mañana (de Argentina). El volante será capitán del equipo, en lo que será el encuentro más importante de la temporada para los Blues.

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Lautaro quiere la Copa Italia

Después de haberse quedado con la Serie A, Lautaro Martínez irá en busca de la Copa Italia con su Inter. El rival de turno será Lazio, en un encuentro que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma el miércoles 13 de mayo a las 4 de la tarde.

Dibu y Walter Benítez, los arqueros que quieren conquistar Europa

También habrá actividad para los arqueros de la Selección Argentina. Emiliano Martínez logró dejar en el camino a Nottingham Forest con su Aston Villa y jugará la final de la UEFA Europa League, que se definirá el miércoles 20 de mayo ante Friburgo en Estambul.

Por su parte Walter Benítez hará lo propio con Crystal Palace en la Conference League una semana después. El miércoles 27 de mayo a las 16, chocará ante Rayo Vallecano. Cabe aclarar que el ex Quilmes es suplente y corre de atrás en la pelea con Juan Musso por ir a la Copa del Mundo.