El pedido de Jurgen Klopp a Alexis Mac Allister en su reencuentro en Dallas

La Selección Argentina y Lionel Messi llamán la atención de prácticamente todo el planeta. Más en una competencia como una Copa del Mundo. Por eso, este lunes 22 de junio en el AT&T de la ciudad de Dallas, se pudo ver en las zona de prensa, medios de comunicación de todas partes que contrataron figuras relacionadas al fútbol para que desempeñen el rol de comentaristas.

Entre ellos Jurgen Klopp, que durante el torneo que se está llevando a cabo en Norteamérica colabora con una importante cadena televisiva de Alemania, que lo acreditó para el compromiso que los dirigidos por Lionel Scaloni afrontaron ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.

Por eso tras el partido, en el campo de juego, se dio el encuentro entre el entrenador alemán, Lionel Messi y Alexis Mac Allister, a quien llevó y dirigió en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra, hasta que decidió interrumpir en 2024 su labor (hasta el momento no volvió a dirigir).

Fue en ese momento en el Klopp aprovechó primero para abrazar y felicitar a Lionel Messi y después para reencontrarse con el ex Boca y Brighton y de paso pedirle la camiseta que utilizó en el segundo tiempo del duelo que la Albiceleste se adjudicó por 2 a 0 (justamente con tantos de Lionel Messi).

Jurgen Klopp trying to pull Alexis Mac Allister's jersey off him 😂 pic.twitter.com/igt51Yn7Bg — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 22, 2026

A propósito, el propio Klopp publicó un video en una historia de su cuenta de Instagram el momento que vivió con ambos futbolistas de la Selección Argentina. Y además, posteó una imagen en la que se lo ve posando con la camiseta de Alexis.

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Argentina podrá rotar vs. Jordania en el cierre del Grupo J

Como Argentina le ganó a Austria 2 a 0 y Jordania cayó 2 a 1 con Argelia, la Albiceleste se aseguró el primer puesto del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Eso quiere decir que, independientemente del resultado del último partido de la primera fase, los dirigidos por Lionel Scaloni ya confirmaron que jugarán los 16vos de final el próximo 3 de julio en Miami vs. el segundo del Grupo H.

En síntesis