¿Y lo subestimaban? De la mano de Messi, Argentina hizo el mejor partido del Mundial

Mi análisis de la goleada ante Argelia: la vigencia de Messi a sus 38 años, las polémicas y los puntos altos del triunfo.

Lo de Lionel Messi ayer fue realmente increíble. En el mismo día en que marca un triplete, el primero de su carrera en Mundiales, logra alcanzar los récords de leyendas como Ronaldo y Miroslav Klose.

Por ahora, mi consejo es que disfrutemos a Leo en este torneo, ya veremos qué sigue en su carrera después de esto. A mi, me pone muy contento lo que se está viviendo y la gran manera en la que jugó Argentina.

Repasando un poco el encuentro, la Selección hizo un partido muy sólido frente a Argelia, llevándose una victoria por 3 a 0. Un dato fascinante es que los argelinos no tuvieron ni un solo remate entre los tres palos; Dibu Martínez no transpiró.

Si bien por momentos el rival pareció generar algo de juego, especialmente por su número 10 en los últimos 15 minutos del primer tiempo, nuestra selección fue muy superior.

Por supuesto, no tardaron en aparecer las polémicas y los que dicen que nos favorecen. Sobre la jugada de la expulsión que algunos reclaman, Messi simplemente saltó para evitar atropellar al jugador de Argelia, quien se dejó caer apenas sintió el roce. Me parece una ridiculez que ya empiecen a llorar con el arbitraje. Además, a Lautaro Martínez le dieron un penal rápido para que finalmente pudiera destaparse.

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A la hora de repasar los puntajes, hay que destacar que el equipo rotó y cambió bastante con los ingresos de los suplentes. Yendo a los números puros, Messi fue el jugador con más remates del partido, sumando cuatro en total.

Enzo Fernández fue quien dominó en la faceta de los toques de pelota, mientras que Rodrigo De Paul hizo un trabajo excelente, ganando gran parte de sus duelos. Cristian “Cuti” Romero, aunque no empezó del todo asentado en los primeros minutos, terminó logrando una precisión altísima con 65 pases efectivos sobre 66. En la línea de fondo, Lisandro Martínez tuvo un rendimiento destacadísimo liderando en acciones defensivas.

Para cerrar, me preguntaban mucho en el chat del streaming en vivo de Bolavip sobre el puntaje del “Dibu” Martínez. Aunque parezca el puntaje más difícil de poner porque no tuvo que realizar atajadas, hizo una tarea increíble con sus pases largos. No solo estuvo muy preciso en esa faceta durante todo el partido, sino que hasta participó en una de las jugadas de gol metiéndole un pelotazo largo bárbaro a Messi. Fue un trabajo espectacular de todo el equipo.