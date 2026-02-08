Cristian Romero tendrá tiempo más que suficiente para reflexionar sobre lo que viene siendo su presente en el Tottenahm Hotspur envuelto en polémicas por su cruce público con la dirigencia y su expulsión ante el Manchester United, puesto que, a causa de esta tarjeta roja, se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League.

Resulta que al ser la segunda expulsión directa en lo que va de la temporada (frente al Liverpool el pasado 20 de diciembre), la FA (federación inglesa), que considera que para una expulsión directa la pena debe ser de tres partidos, suma una fecha por reincidencia. Con lo cual, el Cuti no estará vs. Newcastle United, Arsenal, Fulham y Crystal Palace.

Y como ya no tiene actividad en la FA Cup ni en la EFL Cup, y en la UEFA Champions League está esperando rival que saldrá de los cruces de Play Off entre Galatasaray vs. Juventus y Brujas vs. Atlético de Madrid, su reaparición recién será contra alguno de estos equipos en la ida de los Octavos de Final pautada entre el 10 y 11 de marzo.

En tanto que por la Premier League volverá a decir presente frente al Liverpool el 15 de marzo en Anfield. Con lo cual, el Cuti retomará su actividad a pocos días del llamado de la Selección Argentina para la doble fecha FIFA del tercer mes del año, en la que deberá enfrentarse a España por la Finalissima y a Qatar por uno de los amistosos preparatorios para la Copa del Mundo 2026.

Por un lado, se puede ver el lado positivo, puesto que se disminuirán las posibilidades de una lesión, un factor que viene acechando a los jugadores en esta etapa de definición de la lista de convocados para el certamen global. No obstante, por el otro, la falta de competitividad le puede hacer perder algo de ritmo futbolístico.

Las bajas confirmadas de España para la Finalissima

Al que lo golpeó fuerte el asunto de las lesiones fue a España. La Roja ya sabe que para la Finalissima no podrá contar con Mikel Merino (lesión ósea) y Nico Williams (pubalgia). Además, Dani Carvajal no juega en el Real Madrid por diferentes contratiempos físicos desde que sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla derecha, en tanto que otros jugadores como Gavi y Pedri se encuentran recuperando en la actualidad de distintas molestias musculares.

Asimismo, la Selección Argentina ya descartó a Juan Foyth no solo del duelo en Doha sino de la Copa de Mundo por la rotura del tendón de Aquiles, mientras que Gio Lo Celso está entre algodones por una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho y es posible que no llegue vs. España en el Lusail.