Formaciones de Argentina y Argelia para su partido por el Mundial 2026

El combinado campeón del mundo hace su debut en Kansas City frente a Argelia. En este artículo de BOLAVIP las formaciones de ambas parcialidades.

La Selección Argentina debutará este martes 16 de junio en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Argelia en Kansas City. Será su primer partido en un grupo que también integran Austria y Jordania (a los que enfrentará en ese orden en Dallas, los días 22 y 27 de junio).

De esta manera, contra el elenco africano, para la Scaloneta inicia un camino en el que buscará defender la corona que consiguió en Qatar, en aquella épica final que se definió por penales y que disputó ante la Francia de Kylian Mbappé en el Estadio Lusail de Doha el 18 de diciembre del 2022.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni transmitió tranquilidad con respecto a los lesionados, sobre todo con Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Julián Alvarez. Tanto el arquero como el delantero estarán a disposición, mientras que el lateral izquierdo, si bien ya vislumbra volver a entrenar con su compañeros, no llegará al duelo vs. Argelia.

En cuanto a las bajas del seleccionado de Argelia, el entrenador Vladimir Petkovic tiene una ausencia de peso confirmada por problemas físicos para este debut mundialista. La baja más sensible es la del experimentado defensor central Ramy Bensebaini, quien quedó descartado debido a una persistente lesión en el pie.

La formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

La formación de Argelia para medirse ante Argentina en el debut de la Copa del Mundo

Luca Zidane

Rafik Belghali

Aissa Mandi

Jaouen Hadjam

Rayan Aït-Nouri

Nabil Bentaleb

Hicham Boudaoui

Fares Chaïbi

Riyad Mahrez

Amine Gouiri

Mohammed Amoura

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Fixture del Mundial 2026