Gallardo se manifestó en contra de la posible suplencia de Otamendi en el debut de Argentina en el Mundial vs. Argelia: “Sería una sorpresa”

Desde Estados Unidos, el Muñeco no ocultó su sorpresa por la posibilidad de que el defensor que firmó con River no juegue como titular el primer partido de su última Copa del Mundo.

Desde el inicio del martes en que la Selección Argentina hará por fin su estreno en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia, desde las 22.00 en Kansas City, se instaló que Lionel Scaloni, quien no dará a conocer la formación hasta las horas previas al partido, no utilizaría a Nicolás Otamendi como titular y que sería Lisandro Martínez quien comparta la zaga central con Cuti Romero, en una defensa que al parecer será con la tradicional línea de cuatro.

Quien se mostró en contra de esa posibilidad y sorprendido por las versiones que llegaron desde el propio búnker Albiceleste fue Marcelo Gallardo, ex entrenador de River que es parte de la delegación de Disney+ para cubrir la Copa del Mundo en los Estados Unidos.

Para aquellos que planean seguir cada partido de la Copa del Mundo, el uso del código promocional facilita el acceso a herramientas exclusivas y permite iniciarse en las apuestas deportivas.

“Yo no lo veo a Otamendi afuera, sería una sorpresa. No manejo la información, pero si juega Licha me parece que estaría más pensando en una variante de sistema. Pero particularmente me cuesta verlo a Otamendi fuera del inicio del debut en el Mundial”, dijo El Muñeco.

Y explicó: “Una de las variantes que puede tener es prever una línea de cinco viendo que Argelia es peligroso atacando por los costados. Si Scaloni ve que ese puede ser el planteo de Argelia, puede buscar emparejar desde ese lugar. Es la única manera, interpretando lo que puede llegar a suceder, que yo lo veo”.

🗣️ "NO LO VEO AFUERA, SERÍA UNA SORPRESA"



El análisis de Marcelo Gallardo junto a Carlos Tevez, sobre la posibilidad de que Otamendi no sea titular vs Argelia.



⚡ #ESPNMundial



📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Jd0mvqNItb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 16, 2026

Publicidad

Tevez: “Se encienden las alarmas”

Carlos Tevez, DT de paso reciente por Talleres de Córdoba que compartió el análisis con Marcelo Gallardo, también expresó sorpresa por la posibilidad de que Nicolás Otamendi pueda ser suplente y dijo que habría que prestar especial atención a que no haya llegado al debut con algún tipo de molestia física.

“Si Otamendi está afuera hay que prender las alarmas para ver si está lesionado o si físicamente no está llegando bien al debut en el Mundial. Porque si no, sería una sorpresa”, dijo el ex jugador de Boca.

La posible formación de Argentina vs. Argelia

A falta de confirmación oficial, Lionel Scaloni tendría decidido salir al Arrowhead Stadium de Kansas City con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Publicidad

Data clave