Kempes defendió su lugar en la comparación con Messi y Maradona: “La mejor selección es la que gana”

El campeón del mundo en 1978 opinó que el equipo que rodeó a cada uno terminó inclinando la balanza.

Mario Alberto Kempes sigue de cerca el andar de la Selección Argentina en el Mundial en el que defiende el título de campeona conquistado en Qatar, a la vez que disfruta de distintos agasajos por parte de FIFA que son exclusivos para quienes, como él, ya han tenido el privilegio de ser campeones del mundo.

El Matador, la gran figura que tuvo Argentina para la conquista de su primera estrella mundialista en 1978, opinó que lo hecho en las dos primeras fechas de la fase de grupos hacen del equipo de Scaloni uno de los mejores equipos de la presente edición del certamen FIFA, a la vez que se dijo sorprendido por el nivel en el que sigue siendo capaz de competir Lionel Messi.

“Veo un equipo tan convencido como el que empezó el Mundial de Qatar. Mantiene la misma sintonía, las mismas ganas y una identidad de juego muy clara. A pesar de las caras nuevas que se incorporaron, sigue funcionando muy bien. Con Francia, fueron las dos selecciones que más me gustaron“, comenzó diciendo en entrevista con Infobae.

Y agregó: “Hablar de Messi es muy difícil porque pareciera que ya no quedan palabras para describirlo. Pero me sorprendió cómo llegó a este Mundial. Pensé que quizás le iba a costar un poco más por la liga (MLS) en la que está jugando, pero está fresco, lúcido, con muchas ganas y muy preciso”.

Mario Kempes sigue el andar de la Selección Argentina en Estados Unidos.

Además, Kempes defendió su lugar en la comparación con Lionel Messi y Diego Armando Maradona, al punto de indicar que termina siendo el equipo que acompañó a cada uno el que inclina la balanza. “Los tres zurdos, los tres usaron la camiseta número 10 y los tres estuvieron acompañados por grandes equipos. Al final, la mejor selección es la que gana”, señaló.

Publicidad

¿Será la de Scaloni la mejor Selección Argentina de la historia?

Mario Kempes siempre se mostró cauteloso ante el fervor que generó la conquista del Mundial de Qatar, que llevó que muchos calificaran a la de Scaloni como la mejor Selección Argentina de la historia. Sin embargo, aceptó que en caso de repetir título terminaría a la vez con el debate. “Sería histórico. Si esta Selección logra repetir el título, nadie podrá negar que será la mejor selección de todos los tiempos. Ganar un Mundial ya es muy difícil; ganar dos seguidos sería algo extraordinario”, manifestó.

Data clave