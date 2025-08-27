El Gobierno de la Nación, liderado por Javier Milei, no está atravesando sus mejores días. Después de que comenzara a investigarse un posible hecho de corrupción por retornos y coimas, el máximo mandatario se dirigió hacia el municipio de Lomas de Zamora en una caravana que tuvo que ser interrumpida por los incidentes que se dieron entre los militantes de La Libertad Avanza y algunos sectores del peronismo.

A pocas semanas de las elecciones legislativas, y luego de brindar un polémico discurso en torno a las sospechas que hay contra Karina Milei, su hermana y actual Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, el máximo mandatario en toda la región, según la información que brindó el medio de comunicación Corta, gran parte de la población se quedará sin ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La fuente citada indica que el líder de La Libertad Avanza no adquirió los derechos televisivos para que la TV Pública transmita los partidos del combinado dirigido por Lionel Scaloni de forma abierta. De hecho, un funcionario del actual gobierno le indicó al mismo medio que “no vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol”. Sin duda alguna, es un hecho sin precedentes.

A partir del la cita mundialista que se llevó a cabo en 1974 en Alemania, la TV Pública tuvo los derechos para transmitir ininterrumpidamente cualquier presentación de la Selección Argentina en dicha competencia. Y a partir de la medida que adoptó Milei junto a sus funcionarios, los ciudadanos argentinos deberán abonar para observar los encuentros correspondientes a la defensa del título.

Javier Milei, presidente de la República Argentina.

¿Cómo será el formato del Mundial 2026?

La próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, a lo largo de 16 ciudades, contará con 48 participantes. Es decir, la primera fase estará compuesta por 12 grupos de cuatro equipos nacionales, dejando atrás las ocho zonas con cuatro selecciones.

Al momento de que se lleve a cabo el sorteo habrá solamente 42 países clasificados, ya que restarán por definirse cuatro cupos de Europa y dos correspondientes al Repechaje.

