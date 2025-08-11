Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios

Cada vez falta menos tiempo para que se lleve a cabo la Copa del Mundo 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de disputarse en tres países diferentes, contará con el nuevo formato por lo que habrá muchas más sedes para albergar la enorme cantidad de partidos. Pero claro, para eso se necesitan muchos voluntarios y la FIFA ya abrió la inscripción.

El mundial tendrá su primera jornada el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y finalizará el domingo 19 de julio en el Nueva Jersey Stadium de Nueva York. Las seis semanas de actividad constante en diferentes ciudades de Norteamérica precisan la colaboración de 65.000 personas y es por eso que el ente internacional comenzó con los preparativos.

Cómo postularse para la Copa del Mundo 2026

Un dato importante es que no se necesita experiencia previa. Lo que sí será considerado de manera positiva es el manejo de otros idiomas ya que la FIFA busca conformar una comunidad internacional diversa e inclusiva, pero no es un factor excluyente. Para participar como voluntario en el próximo Mundial, solamente debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años al momento de enviar tu solicitud.

Contar con autorización legal para ser voluntario en el país sede.

Tener un buen dominio del inglés. En México, se valorará especialmente el dominio tanto del inglés como del español.

Para comenzar con los trámites correspondientes, hay que ingresar al link fifaworldcup.com/voluntarios y completar los formularios en cuestión. Los candidatos seleccionados tras enviar su solicitud serán invitados a participar en los Volunteer Team Tryouts en octubre de este año, y recibirán la capacitación pertinente en marzo de 2026, a tres meses del certamen.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los beneficios de ser voluntario en la Copa del Mundo

En caso de ser parte de la organización de la cita máxima a nivel selecciones de fútbol, la FIFA ofrece ciertos beneficios exclusivos como: comidas y bebidas durante las jornadas de trabajo, reconocimiento oficial y acceso a artículos únicos. Sin embargo, un detalle importante a resaltar es que la colaboración en la Copa del Mundo 2026 no incluye remuneración económica.

Gianni Infantino, presidente del ente que regula el fútbol a nivel mundial, expresó: “Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro, crear recuerdos inolvidables y forjar amistades para toda la vida. Al sumarse, forman parte de un momento histórico”.

Y para culminar la presentación de esta oportunidad que permite acercar a los fanáticos con la competición más importante del planeta, el mandatario cerró con una frase con una pizca de deseo. “Esperamos que muchas personas se unan a FIFA para dar la bienvenida al mundo en Norteamérica en 2026”, concluyó el reconocido mandamás de origen suizo pero nacionalizado italiano.

