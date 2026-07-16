A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de la F1 2026: ¿Se superpone con Argentina y la final del Mundial?

El próximo domingo 19 de julio, el pueblo argentino tiene una nueva cita con la historia, ya que jugará su séptima final del mundo, contra España, buscando quedarse con el Mundial 2026 y ser el primer equipo en repetir campeonatos mundiales desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962. Sin embargo, ese mismo día también corre Franco Colapinto.

El Gran Premio de Bélgica tendrá lugar este fin de semana de 17, 18 y 19 de julio en Spa-Francorchamps, un circuito clásico y majestuoso, de los mejores y favoritos del mundial. Por fortuna, habrá tiempo de sobra para ver ambos eventos, ya que los horarios no se superponen y, de hecho, hay bastante margen entre uno y otro.

Mate in hand and a Messi shirt 🩵🧉



This World Cup finalists look suits you, @FranColapinto pic.twitter.com/nVaVzkOFQc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 16, 2026

La carrera principal del Gran Premio de Bélgica inicia a las 10hs en horario argentino, y la final del Mundial 2026 a las 16hs, lo cual da tiempo suficiente para que finalice un evento y comience el otro, con un buen tiempo en el medio.

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12.00hs

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

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Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00hs

¿Se superpone la F1 con la final del Mundial?

No, la carrera de Fórmula 1 en Bélgica comienza a las 10 de la mañana en horario argentino y, por reglamento, no puede durar más de dos horas. Es decir, como tarde, la bandera a cuadros se bajará a las 12 del mediodía. La final del Mundial está pactada para iniciar a las 16 horas en horario argentino, por lo que habrá tiempo suficiente para ver ambos eventos en la jornada dominical.