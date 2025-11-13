Es tendencia:
La única duda de Scaloni en la formación de la Selección Argentina en el amistoso ante Angola

Con Lionel Messi dentro del equipo titular, el director técnico albiceleste planifica el enfrentamiento contra los africanos.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi, máxima figura de la Selección Argentina.
Lionel Messi, máxima figura de la Selección Argentina.

Este viernes 14 de noviembre, la Selección Argentina se enfrenta a Angola en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de este mes. El partido en cuestión comienza a partir de las 13 horas (de Argentina) y se disputa en Luanda, capital del país africano. Para este compromiso, Lionel Scaloni tiene una sola duda y también incluyó una sorpresa en el equipo titular.

Este llamativo encuentro se debe al 50° aniversario de la independencia de Angola y sirve como preparación de cara a la próxima Copa del Mundo 2026. Además, es el último duelo antes de disputar la ansiada Finalissima frente a España, por lo que el entrenador busca sacar las conclusiones finales para los próximos desafíos de alto voltaje que se vienen en el futuro.

La gran sorpresa en esta oportunidad está en el lateral derecho. Es que en vez de los habituales Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, esta vez será Juan Foyth el dueño de la posición. Aunque no es descabellado porque ya ocupó ese sector en reiteradas ocasiones, sí lo es su presencia porque es uno de los puestos que tiene dos propietarios más que seguros desde hace varios años.

Juan Foyth, durante los festejos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. (Getty Images)

Juan Foyth, durante los festejos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. (Getty Images)

Por otro lado, la principal duda que tiene Scaloni radica en el mediocampo: Giovani Lo Celso o Nicolás Paz. Con roles similares pero a la vez distintos, ambos volantes zurdos son la única incertidumbre que tiene el cuerpo técnico a horas de enfrentar a Angola por un amistoso internacional. Instantes previos al compromiso, el entrenador informará cuál de los dos gana la pulseada.

Bien se sabe que Lionel Messi sí está disponible para sumar minutos en la Selección Argentina, por lo que los presentes en el estadio podrán disfrutar de una nueva función del astro. A su vez, vale recordar que Emiliano Martínez no integró la nómina, lo que hace que no sea parte del equipo ya que el DT quería probar a los arqueros suplentes de cara a lo que viene.

En definitiva, para medirse ante Angola en este amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre, Scaloni irá con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Imagen
Lionel Messi, durante el entrenamiento de la Selección Argentina. (@Argentina)

DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina jugará un amistoso internacional contra Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 horas (ARG) en Luanda.
  • La principal sorpresa en el once de Lionel Scaloni es la inclusión de Juan Foyth como lateral derecho.
  • La única duda de Scaloni está en el mediocampo entre Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
