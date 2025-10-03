Es tendencia:
Las 11 grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de octubre

Entre lesiones, bajos rendimientos y la necesidad del DT de evaluar nuevas alternativas, once importantes futbolistas cedieron terreno en la carrera por disputar el próximo Mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

Alejandro Garnacho será uno de los grandes ausentes de la Fecha FIFA.
Así como la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará este mes, ante Venezuela y Puerto Rico, cuenta con tres novedades absolutas como Lautaro Rivero, Facundo Cambeses y Aníbal Moreno; también tiene ausencias importantes con las que incluso podría conformarse una alineación completa.

En ese sentido, once futbolistas que ya han tenido más de una experiencia a las órdenes del entrenador campeón del mundo en Qatar no podrán sumar puntos este mes pensando en ganar terreno para poder meterse en la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial de 2026.

Entre esos ausentes, hay varios que no pudieron ser elegibles por Scaloni por encontrarse lesionados: es el caso de Exequiel Palacios, quien no volverá a las canchas hasta inicios del próximo año; Lisandro Martínez, quien está atravesando el tramo final de la recuperación de su lesión del ligamento cruzado anterior; Facundo Medina, quien iba a ser parte de la nómina y quedó desafectado por un reciente esguince de tobillo; y Juan Foyth, que sufrió una lesión muscular enfrentando a Osasuna el pasado sábado 20 de septiembre.

Un futbolista que volvió a entrenarse a la par del grupo este mismo viernes tras lesionarse el mes pasado es Paulo Dybala, quien incluso cuando podría volver a jugar para Roma este domingo ante Fiorentina por la Serie A quedó otra vez marginado de una convocatoria con la Selección Argentina.

Paulo Dybala ya entrena a la par del grupo en Roma, pero Scaloni volvió a prescindir de él. (Foto de Getty)

Ya por causas vinculadas exclusivamente a una decisión del entrenador, sea por que no colmaron las expectativas cuando fueron requeridos o porque existe la necesidad de observar a otros futbolistas en acción, otros ausentes importantes para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico son Valentín Barco, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte.

Almada, presente

Un futbolista que todavía no volvió a jugar para su club desde que se lesionó pero sí es parte de la convocatoria de Lionel Scaloni es Thiago Almada, pues incluso cuando podría no sumar ni un minuto fue citado por el DT para seguir fortaleciendo la relación e interacción con un grupo en el que se le ha adjudicado un lugar preponderante.

¿Cuándo juega la Selección Argentina sus partidos de Fecha FIFA?

El primero de los compromisos que disputará la Selección Argentina en la Fecha FIFA de octubre será el próximo viernes 10, desde las 21.00, ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se enfrentará desde las 20.00 a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

