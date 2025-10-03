La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

Tras haber cerrado unas Eliminatorias más que positivas, asegurando su clasificación al Mundial 2026 con varias fechas de anticipación, la Selección Argentina tiene convocatoria confirmada para los dos amistosos de octubre. La Albiceleste enfrentará a Venezuela y Puerto Rico y Lionel Scaloni ya definió qué jugadores dirán presente en Estados Unidos.

Con Lionel Messi a la cabeza, la lista cuenta con muchas fijas como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, entre otros.

También hubo lugar para las sorpresas: el estratega incluyó en la nómina a Aníbal Moreno y José Manuel López, de Palmeiras; Lautaro Rivero, de River; y Facundo Cambeses, de Racing. Salvo el delantero del Verdao, todos celebran su primera citación a la mayor.

Además de Rivero y Cambeses, del fútbol argentino también aparecen Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Entre las ausencias más destacadas aparecen las de Alan Varela, Juan Foyth, Exequiel Palacios, Valentín Barco, entre otros.

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los amistosos de la Selección Argentina

Los campeones del mundo tendrán acción el 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente, ambos en territorio estadounidense. Ante la Vinotinto jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el restante será en el Soldier Field de Chicago.

Publicidad

Publicidad

En noviembre, la Albiceleste disputará un amistoso en Luanda, ante la Selección de Angola, y luego viajará a India para otra exhibición, con rival a confirmar. Cabe recordar que en marzo de 2026 se disputará la Finalissima pendiente entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, España.