Baja sensible para Scaloni: logró la clasificación de Argentina al Mundial y ahora estará 2 meses afuera por lesión

Luego de conseguir con anticipación la clasificación en las Eliminatorias, la Selección Argentina ya piensa en el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste busca estirar esta etapa de gloria en lo que será el último baile de Lionel Messi en la máxima cita del fútbol.

Concluido el clasificatorio, y a la espera de lo que pueda ocurrir con la Finalissima pendiente ante España, el elenco dirigido por Lionel Scaloni afrontará una serie de partidos amistosos para aceitarse de cara al gran evento. Por delante estarán las Fechas FIFA de octubre y noviembre, que le servirán al DT para probar jugadores que puedan sumarse a la convocatoria.

En ese contexto, este miércoles se confirmó que Facundo Medina no podrá ser citado por Scaloni por las próximas dos ventanas internacionales. Es que el defensor sufrió una importante lesión en la goleada de Olympique de Marsella ante Ajax, este martes por la Champions League.

“Facundo Medina sufrió un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego”, anunció el equipo de la Ligue 1 a través de un comunicado.

De esta manera, el defensor de 26 años deja de ser una opción para los próximos encuentros de la Albiceleste. Cabe recordar que Medina había sido convocado para tres de las últimas cuatro ventanas con Argentina, sumando minutos ante Perú, Brasil, Chile y Colombia, este último como titular.

El jugador surgido de Talleres de Córdoba es una apuesta importante de Olympique de Marsella, que abonó 22 millones de euros en el último mercado para sacarlo de Lens tras 5 temporadas allí y grandes rendimientos.

Los amistosos de la Selección Argentina en octubre

El combinado que defenderá el título mundial de Qatar 2022 sumará rodaje el 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente, ambos en territorio estadounidense. Ante la Vinotinto se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el restante será en el Soldier Field de Chicago.

Más adelante, en noviembre, la Albiceleste está a detalles de oficializar una travesía para disputar amistosos en Luanda, ante la Selección de Angola, y Kerala, frente a India. Ya hay negociaciones para que en marzo de 2026 se dispute la Finalissima pendiente entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, España.

