Las 3 dudas de Lionel Scaloni para el Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La Albiceleste se juega su continuidad en la competencia este viernes 3 de julio en Miami frente al combinado africano.

Este viernes 3 de julio la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en uno de los partidos correspondiente a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y para tal compromiso, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Lionel Scaloni mantiene tres dudas puntuales.

En primer lugar, el entrenador del combinado albiceleste no tiene claro si podrá contar con Cristian Romero. Cuti debió ausentarse frente a Jordania en Dallas por una molestia en la rodilla en la que padeció un esguince en abril pasado, por eso, Nicolás Otamendi se mantiene como una opción para conformar el once inicial ante el elenco africano.

En segundo término, Nicolás Tagliafico continúa tratando su contratiempo físico, por lo que su presencia en la alineación de la Selección Argentina para el duelo con Cabo Verde este 3 de julio no está confirmada. En su lugar, Facundo Medina asoma nuevamente como una alternativa.

Y tercero, Lionel Scaloni evalúa al acompañante de Lionel Messi en el frente de ataque. El entrenador del combinado nacional oscila entre respaldar a Lautaro Martínez (que marcó su primer gol en la Copa del Mundo en la victoria 3 a 1 contra Jordania mediante un disparo desde el punto del penal) y darle una nueva oportunidad a Julián Alvarez.

Julián Alvarez y Lautaro Martínez, que jugaron juntos vs. Jordania, pelean por un lugar vs. Cabo Verde. Getty Images.

Los seleccionados que ya clasificaron a los Octavos de Final del Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina espera por su partido frente a Cabo Verde, en las últimas horas otros partidos se fueron disputando por los 16vos de final del Mundial 2026. Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México ya clasificaron a la siguiente instancia, en tanto que este miércoles primero de julio Inglaterra vs. Congo, Bélgica vs. Senegal y Estados Unidos frente a Bosnia dirimen otras tres plazas.

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Argentina busca un lugar en los 8vos de final del Mundial 2026

Si la Selección Argentina vence a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami, avanzará a los 8vos de Final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que enfrentaría al ganador del duelo que protagonizarán Australia y Egipto, también el viernes, en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

En síntesis