Goycochea postuló a Santiago Beltrán como el reemplazante de Dibu Martínez en la Selección: “No tengo dudas”

El histórico arquero argentino llenó de elogios al juvenil de River que se metió en la prelista del Mundial 2026.

No quedan dudas que Santiago Beltrán atraviesa los mejores meses de su corta carrera. Luego de establecerse como el arquero titular de River por la lesión de Franco Armani, el porteño de 21 años se convirtió en figura total del equipo de Chacho Coudet, al punto tal de ser artífice absoluto de la clasificación a cuartos de final del Apertura tras eliminar a San Lorenzo.

Acto seguido, horas más tarde fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina junto con Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses para ganarse un lugar en el arco nacional de cara al Mundial.

En todo ese contexto, quien dejó testimonio sobre el presente de Beltrán fue una voz más que autorizada: Sergio Goycochea. El histórico arquero de la Selección y de River dialogó con Olé en las últimas horas y se refirió exclusivamente al nivel del golero titular del Millonario.

Entre las múltiples cuestiones que destacó de Santiago Beltrán, lo perfiló como uno de los posibles reemplazantes de Dibu Martínez en el futuro del arco de la Selección. “No tengo dudas de que para el futuro será uno de los que estén en la conversación para ocupar el arco. Yo creo que va a tener su oportunidad, pero no sé si este es el momento”, destacó Goyco en su análisis, alegando que no lo ve en el corto plazo pero sí más adelante.

Sergio Goycochea, voz autorizada para hablar del arco de Argentina y de River

Además, alegó que no tiene ningún consejo que darle a Beltrán: “Yo creo que se lo ve muy centrado, se lo ve muy tranquilo. Lo está llevando con mucha naturalidad, así que me parece que no va a tener ningún inconveniente en seguir creciendo”. ¿Se meterá en la lista definitiva del Mundial 2026?

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La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

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Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

La presencia de Beltrán en la lista de la Selección, clave para los cabuleros

Aquellos que crean en las cábalas o coincidencias desean que Santiago Beltrán entre en la lista definitiva y vaya al Mundial. El argumento es que siempre que Argentina se consagró campeón del mundo lo hizo con un arquero de River en sus filas: Fillol en el 78, Pumpido en el 86 y Armani en 2022.

En síntesis

Santiago Beltrán , arquero de 21 años, clasificó a River a cuartos del Apertura.

, arquero de 21 años, clasificó a a cuartos del Apertura. Lionel Scaloni incluyó a Beltrán en la prelista de Argentina para el Mundial.

incluyó a Beltrán en la para el Mundial. El exfutbolista Sergio Goycochea perfiló a Beltrán como futuro reemplazo de Dibu Martínez.