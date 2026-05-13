Mientras Rodrigo De Paul gana 9,6 millones en Inter Miami, esto gana Thiago Almada en Atlético de Madrid

En las últimas horas, la Major League Soccer dio a conocer el ranking de los salarios más altos del fútbol de los Estados Unidos. Entre los nombres que aparecieron en el listado está el de Rodrigo De Paul, una de las tantas estrellas que tiene Inter Miami.

El mediocampista surgido en Racing llegó a las Garzas a mediados de 2025, en la última temporada antes del inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en ese mismo país. Su salario no tiene nada que envidiarle al de las grandes figuras del fútbol europeo.

De acuerdo a lo pulicado por la propia MLS, De Paul tiene un salario base anual de 7.569.000 de dólares estadounidense. Sin embargo, se aclara que si se cuentan primas y otras cláusulas, su sueldo asciende a 9.688.320 de la misma moneda.

En la comparación con Thiago Almada, uno de sus ex compañeros del Atlético de Madrid y también integrante de la Selección Argentina, el Motorcito sale ganando. El jugador surgido en Vélez recibe 7.625.214 millones de dólares por año en el Colchonero, de acuerdo a lo informado por el sitio especializado Capology.

De esta manera, queda demostrado que, más allá de las diferencias deportivas, la MLS estadounidense tiene poco que envidiarle a las grandes ligas europeas. Incluso tomando teniendo en cuenta a los equipos más poderosos del Viejo Continente.

De Paul y Almada irán por su segundo Mundial

En la última semana, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Como no podía ser de otra manera, tanto De Paul como Almada forman parte de la nómina y se espera que ambos superen el corte final de 26 para decir presente en Estados Unidos.

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Ambos ya estuvieron en la conquista en Qatar 2022, pero en contextos diferentes al actual. En aquel entonces, De Paul brillaba en el fútbol europeo, mientras que quien estaba en la MLS era el nacido en Fuerte Apache. Lo cierto es que los dos buscarán volver a dejar a la Albiceleste en lo más alto.

En síntesis