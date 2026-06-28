Lionel Messi, nuevamente la imagen en la prensa internacional tras otra victoria de Argentina en el Mundial 2026

Los medios del mundo se hicieron eco de lo que fue el trunfo de la Selección Argentina sobre Jordania.

La Selección Argentina derrotó a Jordania en el Estadio AT&T de Dallas, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue 3 a 1 con tantos de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, el primero y el tercero de tiro libre y el segundo de penal (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos).

De esta forma, la Albiceleste es uno de los tres seleccionados que avanzaron a 16vos de final del torneo con puntaje perfecto. Los otros dos fueron: el anfitrión México (con valla invicta) y la candidata Francia. Y ahora se medirá a Cabo Verde este 3 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami (misma sede en la que fue campeona de América en 2024).

Al respecto del triunfo, los medios del mundo se hicieron eco. Como por ejemplo, Marca de España, que como no podía ser de otra manera resaltó la escueta, pero efectiva actuación de Leo. ”Messi no descansa nunca”, tituló. Y en la baja describió: ”El capitán marcó su sexto tanto del Mundial en un tiro libre tras salir en el 60′ al campo”.

Por su parte, el Diario AS aprovechó la exhibición del capitán de la Selección Argentina para pegarle duro y parejo a Julián Alvarez: ”Messi retrata a Julián. El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible”.

Mundo Deportivo: ”Argentina firma una fase de grupos perfecta con otro golazo de Messi. La albiceleste venció por 3-1 a Jordania y ató un pleno de victorias. Lo Celso y Lautaro Martínez cantaron por primera vez un gol en unos Mundiales. Y Lionel Messi sumó otra obra de arte que le permitió dibujar otro récord”.

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L’Equipe: ”Una renovada selección argentina se alza con la victoria ante Jordania, con un nuevo gol de Lionel Messi. Con un equipo muy renovado en comparación con los dos primeros partidos, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). Lionel Messi ha vuelto a marcar, de tiro libre”.

Los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

En síntesis

Argentina avanzó a 16vos con puntaje perfecto al derrotar 3-1 a la selección jordana.

al derrotar 3-1 a la selección jordana. Sexto gol del torneo para Lionel Messi , sumando 19 anotaciones totales en Copas Mundiales.

, sumando 19 anotaciones totales en Copas Mundiales. Jugará ante Cabo Verde el 3 de julio en Miami por la siguiente ronda.