Lionel Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Una vez que termine la acción de este fin de semana en Europa, la acción se correrá a las selecciones. Argentina disputará solamente un partido en esta ventana de la fecha FIFA, será el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas ante Angola en Luanda, la capital de este país africano. Para este encuentro, Lionel Scaloni sumó a Kevin Mac Allister, el lateral por derecha que se desempeña en Union Saint-Gilloise de Bélgica.

En la lista ya se habían destacado algunas presencias como las de Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y la ratificación de José Manuel López, ahora se suma Kevin Mac Allister, quien nunca antes había sido convocado a la Selección Argentina y ahora tendrá la oportunidad de compartir plantel con su hermano Alexis.

Anthony Gordon y Kevin Mac Allister. (Foto: Getty).

También hay algunas ausencias destacados, aunque no llamaron la atención porque obedecen al bienestar de la AFA con distintos clubes, como por ejemplo con Aston Villa, que pidió que no se convoque a Emiliano Martínez ya que venía de una lesión. Por otro lado, Scaloni tampoco llamó a los jugadores del fútbol argentino -Montiel, Acuña, Rivero y Paredes- con el fin de dejarlos jugar la última fecha de la temporada regular del Clausura.

Kevin Mac Allister encontró su lugar en el mundo

Al igual que sus hermanos Alexis y Francis, Kevin Mac Allister se formó en Argentinos Juniors y allí dio sus primeros pasos en Primera División. Luego de muy buenos rendimientos en el conjunto de La Paternal, pasó a Boca en 2019 y permaneció un año allí, aunque apenas sumó un puñado de minutos antes de volver al club que lo vio nacer.

Volvió a consolidarse en Argentinos Juniors, anduvo muy bien y para mediados de 2023 dio el salto a Europa para jugar en Union Saint-Gilloise, uno de los clubes más importantes de Bélgica que suele tener actividad internacional. Desde su arribo al equipo belga, Kevin Mac Allister lleva jugados 107 partidos en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia.

