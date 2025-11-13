Lionel Scaloni destacó los dos puntos fuertes de Angola antes del amistoso de Argentina: “Todas las selecciones tienen fortalezas”

Este viernes 14 de noviembre, la Selección Argentina se enfrenta a Angola en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de este mes. A partir de las 13 horas (de Argentina), el encuentro entrará en acción en Luanda, capital del país africano. En ese sentido, Lionel Scaloni rompió el silencio en una conferencia de prensa protocolar, en el día previo al compromiso en cuestión.

Cabe recordar que en esta oportunidad el seleccionado albiceleste solo jugará un encuentro y no dos, como habitualmente sucede en estas ventanas internacionales. El motivo es que el segundo amistoso se canceló por culpa del rival y la Asociación del Fútbol Argentino no consiguió un nuevo contrincante, por lo que los campeones del mundo solo chocarán con los africanos.

Lo cierto es que Scaloni no dudó en referirse a las virtudes que tiene Angola en cuanto a lo futbolístico y sorprendió a todos los presentes en la conferencia de prensa. “Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles”, sentenció el director técnico ante los micrófonos y las cámaras en el lugar.

Lionel Scaloni y Pablo Aimar, parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

“En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha“, completó inmediatamente después el entrenador. Sin embargo, en la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Pujato amplió su discurso al respecto. “Por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos”, finalizó su declaración el nacido en la provincia de Santa Fe.

Poco después, Scaloni no tardó en revelar que estudió a su rival a detalle. “Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente“, expresó en primera instancia el DT. “Si funcionan como equipo pueden poner dificultades”, añadió en referencia a las cualidades técnicas que poseen los futbolistas africanos.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

En una idea similar a la anterior, Lionel continuó: “Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado, pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún”. Algunos segundos más tarde, sumó: “Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia”.

