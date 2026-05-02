Ipswich Town se sumó a Coventry City y ascendió a la Premier League: los 4 equipos que siguen con chances

Wolverhampton y Burnley ya confirmaron su descenso al Championship luego una temporada para el olvido en la Premier League. Mientras se define si el equipo restante que perderá la categoría este año en Inglaterra entre Tottenham y West Ham, este sábado quedaron confirmados los dos clubes que ascenderán tras obtener las dos plazas directas rumbo a la Premier.

Es que al campeón Coventry City, quienes de la mano de Frank Lampard como DT confirmaron su ascenso hace semanas, este sábado se les sumó el Ipswich Town, quienes quedaron segundos tras la finalización del Championship y regresarán a la Premier League apenas un año después de haber perdido la categoría.

El conjunto que hace de local en Portman Road le ganó la pulseada al Millwall londinense y se quedó con el segundo cupo de ascenso directo en la última fecha, sumando un total de 84 puntos en 46 jornadas. La clave para volver a la Premier en apenas una temporada fue sencilla: mantuvieron la base del equipo armado para evitar el descenso de la primera división, incluyendo a su entrenador, Kieran McKenna.

Para definir el último cupo para el ascenso a la Premier, se disputarán los playoffs entre los equipos que finalizaron entre el tercero y le sexto lugar en la tabla, en un formato de semifinales ida y vuelta y una final a partido único en Wembley. En concreto, estos 4 clubes que siguen soñando con subir a la máxima categoría inglesa son Millwall (3°), Southampton (4°), Middlesbrough (5°) y Hull City (6°).

Coventry City, el otro equipo ascendido a la Premier (Getty)

El conjunto azul de Londres enfrentará Hull City y S’oton hará lo propio con el M’Boro, en duelos de ida y vuelta que comenzarán el viernes 8 de mayo y culminarán el 12 del mismo mes, por lo que se jugarán los 4 partidos de semifinales en un lapso de apenas cinco días. Luego, el fin de semana del 16 y 17 de mayo, se jugará la final para definir al único ascenso que queda.

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Los tres descendidos a tercera división inglesa

El Sheffield Wednesday fue el primero en perder la categoría. De hecho, el conjunto colista finalizó el Championship con 0 unidades, debido a que sufrió una deducción de puntos que prácticamente sentenció su temporada apenas comenzó. Leicester City también fue sancionado y terminó descendiendo, dejando atrás una década de malas decisiones desde aquella Premier League histórica conseguida en 2016.

Por último, Oxford United cerró la cuenta de los tres equipos que, a partir de la próxima temporada, jugarán la League One, la tercera categoría de Inglaterra.

Así quedó la tabla del Championship

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En síntesis