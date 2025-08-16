Los cinco mejores jugadores de la historia de la Selección Argentina, según Ángel Di María

Pocas dudas caben de que el nombre de Ángel Di María está grabado a fuego en la historia de la Selección Argentina. Campeón del mundo, bicampeón de América y medallista olímpico, el Fideo dejó una huella imborrable en la Albiceleste. Ahora, a poco más de un año de ponerle fin a su ciclo, tras levantar la Copa América 2024, se sumó a un debate cotidiano: ¿quiénes son los mejores nombres que vistieron la camiseta del combinado nacional?

Mientras disfruta sus días como jugador de su querido Rosario Central, Di María aceptó el desafío de armar su propio top 5 histórico. Los primeros tres nombres salieron de inmediato y sin titubeos: “Messi, Maradona y Kempes”, enumeró en diálogo con La Nación, dejando en claro los líderes inamovibles de la lista.

No obstante, las dudas aparecieron al tener que completar los últimos dos lugares. Fue entonces cuando el rosarino se detuvo a reflexionar y terminó inclinándose por dos nombres que, a su entender, fueron fundamentales en contextos muy distintos.

“Creo que Passarella sería uno de ellos“, confesó sobre el cuarto elegido. Y para cerrar, se apoyó en un fiel compañero. “¿Puedo meter gente de la actual generación?“, consultó Fideo, que al no recibir condiciones, eligió: “Creo que Rodri (De Paul) fue una pieza fundamental para todo el proyecto de la selección. Como se dice, no sólo es el ‘motorcito’ en la cancha, sino también afuera. En lo grupal, en los lazos de amistad, en esa atmósfera positiva. Sin llevar la cinta, es un capitán”. Así, con una mezcla entre pasado y presente, Di María dejó un top conformado por Lionel Messi, Diego Maradona, Mario Kempes, Daniel Passarella y Rodrigo De Paul.

Ángel Di María, emblema de la Selección Argentina (Getty Images).

Con ese resultado, el hecho de no haberse incluido a sí mismo no pasó desapercibido. Y consultado sobre la sensación que le provoca que muchos hinchas lo ubiquen entre los cinco más grandes de la Selección, respondió con humildad: “Es una pregunta para la gente, jaja. Haber logrado todo lo que logré, y estar viviendo lo que estoy viviendo hoy, es mi premio“.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Ya estoy lleno, me hace muy feliz. La gente me puede poner entre los 3, entre los 5, entre los 10 o donde quiera, que mientras yo siga teniendo su cariño, el puesto me da exactamente igual”. Con 145 partidos jugados, 31 goles y 30 asistencias, Di María pasó de largo su nombre, pero sus números y su peso en la historia invitan a muchos a hacerle un lugar.

Las expecativas por el Mundial 2026 y los elogios a Mastantuono

Di María dejó en claro que su cercanía con la Selección no terminó con su retiro. Más allá de no estar dentro del plantel, sigue de cerca cada paso de sus excompañeros y se ilusiona con lo que viene. “Ahora, que estoy de este lado, realmente veo lo mismo que ve la gente, y entonces me entusiasmo todavía más para el Mundial que viene”, confesó.

En ese sentido, le dejó una indirecta a Lionel Scaloni al rendirse a los pies de Franco Mastantuono. “Tiene un potencial increíble. Esperemos que le vaya muy bien, sería muy lindo que otro argentino nos represente muy bien, que pueda ganar títulos y seguir creciendo”, expresó el Fideo, que sacando chapa de viejo conocido en el merengue, le aconsejó: “Jugar en el Real Madrid es algo único y tiene que aprovecharlo muchísimo“.

Publicidad

Publicidad

ver también Luego de sumar a Mastantuono, la postura que adoptó Real Madrid con Nico Paz que deja atento a Scaloni