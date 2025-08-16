Luego de sumar a Mastantuono, la postura que adoptó Real Madrid con Nico Paz que deja atento a Scaloni

Nico Paz es uno de los jóvenes que más promete de cara al futuro. Para muchos expertos, está al mismo nivel que Franco Mastantuono, la flamante incorporación de Real Madrid. De hecho, ambos se encuentran en la consideración de Lionel Scaloni dentro de la Selección Argentina.
A sabiendas de que el Mundial 2026 será el último que dispute Lionel Messi, y que a Paz lo tildan como su reemplazante en el seleccionado nacional, hubo varios interesados en quedarse con sus servicios. Incluso, en Europa se habló muchísimo de que pudiera regresar a las filas del Merengue.
Los españoles, cuando negociaron con Como, solamente vendieron el 50% de la ficha del nacido en Santa Cruz de Tenerife y se quedaron con una opción de recompra vigente hasta mediados de 2027. Pero en las últimas horas, sobre todo después de adquirir a Mastantuono, desde Marca revelaron cuál es la postura de Florentino Pérez con la posibilidad de incorporar al zurdo de 20 años en este mercado de pases.
Durante el último tiempo, así como se mencionó la chance de que retornara al Santiago Bernabéu, también surgieron diversos rumores respecto a una posible venta desde Como. Pero debido a que Real Madrid posee la mitad restante del pase, desde la capital española tienen que dar el visto bueno para cualquier tipo de operación.
La fuente citada aseguró que “los dirigentes madridistas, tras escuchar a los técnicos, siguen viendo a Nico Paz potencial de jugador de primer equipo, pero por el momento se han inclinado por la opción de que continúe una temporada más en Como“. Por lo tanto, Scaloni deberá observarlo en la Serie A, donde tendrá mayor rodaje que en LaLiga.
Nico Paz continuará en Como.
Nico Paz se refirió a su posible salida de Como 1907
“Siempre se va a hablar mucho, pero yo estoy tranquilo y enfocado en el Como. Se viene una temporada muy importante y en la que podemos hacer cosas muy buenas. Estoy deseando empezar ya el primer partido de liga para demostrar al mundo de lo que el Como es capaz. Estoy muy ilusionado”, comenzó el argentino en una entrevista con Cadena Ser.
Y luego se refirió a un posible retorno a Real Madrid: “Eso no se sabe nunca. Estoy enfocado en el Como, que es donde me toca estar. Estoy muy contento y muy ilusionado. Del futuro no tengo ni idea, no sé ni qué voy a hacer mañana”. Además, negó haber tenido charlas con Xabi Alonso: “No he hablado con él nunca, no he tenido el placer de conocerlo. Como futbolista sí ha sido una leyenda del Madrid y un muy buen jugador”.
