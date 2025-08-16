Lewandowski se refirió a la llegada de Mastantuono a Real Madrid y lo comparó con Lamine Yamal: “No se puede encontrar al próximo Messi”

Luego de que se haya concretado la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid una vez cumplida la mayoría de edad, las comparaciones no tardaron en llegar. Las enormes similitudes con Lamine Yamal, que es la máxima estrella de Barcelona y también acaba de cumplir 18 años, no hacen más que equiparar a los jóvenes talentosos que prometen dominar la elite por mucho tiempo.

En ese sentido, Robert Lewandowski se refirió a ambos juveniles que deslumbraron al mundo del fútbol a base de gambetas, goles y asistencias. Sin embargo, lejos de enaltecer sus figuras que aspiran a dominar el deporte, el delantero polaco optó por tomar mayor consciencia sobre cómo puede influir en sus primeros años de carrera y finalmente los comparó con Lionel Messi.

Lo cierto es que dialogó con ESPN para referirse a la cuestión. “El fútbol es cada vez más exigente y eso añade presión sobre los chicos. No se trata solo de jugar, sino de que muchos no tienen todavía la mentalidad para asumir todo ese peso. Eso no les afecta ahora, pero la verdadera incógnita es qué pasará cuando tengan 25, 26 o 28 años“, expresó el experimentado atacante.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Bayern Múnich amplió su discurso y agregó: “Mantenerse en la cima durante una década es un reto enorme”. Además, soltó una frase que generó polémica. “La afición del Real Madrid tiene presión para encontrar a alguien como Lamine, pero creo que será imposible. Lo mejor es que cada uno siga su camino”, deslizó.

Para aumentar aún más la temperatura en este debate intenso entre los gigantes clubes españoles, Lewandowski redobló la apuesta. “Es como cuando se comparaba a Cristiano con Messi. Eran futbolistas totalmente distintos. No puedes encontrar al próximo Messi ni al próximo Cristiano Ronaldo, porque son únicos”, sentenció el goleador de la Selección de Polonia.

Lionel Messi durante su estadía en Barcelona. (Getty Images)

Esta controversial declaración se da en el marco de una constante comparación entre Mastantuono y Yamal, de la misma manera que ocurría con los astros de Argentina y Portugal. Sin embargo, el centrodelantero con pasado en Borussia Dortmund fue tajante y dejó a las claras su postura sobre la equiparación que se realiza entre los nuevos talentos de Real Madrid y Barcelona.

Cuándo juegan Real Madrid – Barcelona

El primer enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona en la temporada 2025/26 será el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Allí será el cruce por la primera ronda de LaLiga, mientras que en la segunda rueda se medirán el domingo 10 de mayo de 2026 en el Camp Nou renovado. Por lo que esos serán los duelos entre Lamine Yamal y Franco Mastantuono.

