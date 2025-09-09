Los puntajes de la Selección Argentina en la derrota ante Ecuador: jugador por jugador

Emiliano Martínez (6): a pesar de no haber podido atajar el penal en el gol de Ecuador, Dibu tuvo una actuación correcta con varias tapadas claves que pudieron engrosar aún más el resultado en contra de la Selección. Fue capitán por primera vez ante la expulsión de Otamendi y la salida de Rodrigo De Paul.

Gonzalo Montiel (5): sufrió los ataques de Valencia y de Nilson Angulo por la banda derecha, y el foco en la defensa generó que tenga poca injerencia en ofensiva. Salió reemplazado por Nahuel Molina en el complemento.

Leonardo Balerdi (4.5): floja titularidad del zaguero. Responsable en la jugada que derivó en la expulsión de Otamendi, Balerdi sufrió de más en los mano a mano con Enner Valencia y con Gonzalo Plata. Fue uno de los focos de críticas de los hinchas de la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi (3): el zaguero jugó su último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección y solo pudo disputar 31 minutos. Tras un error de Balerdi, quien fue capitán de Argentina tuvo que bajar con falta a Enner Valencia. Último y, como consecuencia, fue expulsado.

Nicolás Tagliafico (4): cometió el penal por una falta a Preciado, luego de dejar el codo arriba en una pelota dividida. Luego, fue amonestado por una acción similar hacia Alan Franco. No fue su mejor noche.

Rodrigo De Paul (5): siempre firme desde la entrega y el físico, hoy mermó un poco en el juego. Recibió múltiples infracciones de parte del conjunto ecuatoriano, fue capitán tras la expulsión de Otamendi y salió reemplazado en el complemento.

Publicidad

Publicidad

Leandro Paredes (6): el mejor de Argentina en el primer tiempo. Claro con los pases y con los quites en la mitad de la cancha, y la principal víctima de los ecuatorianos por las constantes faltas que recibió. En el complemento, no se sintió con la misma comodidad y salió reemplazado por el ingreso de Franco Mastantuono.

Alexis Mac Allister (4): se lo notó disminuido físicamente, ya que no estaba al 100% y no pudo marcar la diferencia en la mitad de cancha. Sobre el final del partido tuvo un tenso cruce con Piero Hincapié.

Giuliano Simeone (4.5): jugó solamente 38 minutos y no tuvo grandes incidencias en el partido. Pagó los platos rotos por la expulsión de Otamendi al salir en la primera parte en lugar de Juan Foyth.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Martínez (4): deslucida noche del Toro. Titular en lugar de Julián Álvarez, el bahiense no tuvo claridad ofensiva y hubo escasa participación en el juego. Le llegó muy poco la pelota y fue reemplazado a los 63′ por el delantero de Atlético de Madrid.

Nicolás González (5): intentó constantemente atacar por la zona izquierda, pero no tuvo el éxito esperado en la mayoría de las intervenciones. Aún así, el extremo fue de lo más punzante en el seleccionado nacional.

INGRESARON

Juan Foyth (5): ingresó ante la expulsión de Otamendi. Firme y correcto partido del central devenido en lateral derecho.

Publicidad

Publicidad

Franco Mastantuono (5): no pudo marcar la diferencia en su ingreso -con la 10 en la espalda-, a pesar de haber concretado de manera correcta algunas gambetas y pases.

Julián Álvarez (5): ingresó por Lautaro Martínez y, si bien intentó asociarse más con su clásico retroceso y la presión típica de su juego, no pudo generar situaciones de peligro.

Nahuel Molina (5): al igual que Montiel, sufrió de más los ataques por la banda y no pudo proyectarse para sus punzantes ataques.

Publicidad

Publicidad

Giovani Lo Celso (5): prolijo ingreso, aunque sin demasiada injerencia en el juego y el resultado.