Matías Soulé puso fin a la especulación y eligió entre la Selección Argentina y la de Italia: “Nadie me ha vuelto a contactar”

Tras las palabras de su representante y del propio Lionel Scaloni, el jugador de Roma comunicó su decisión definitiva.

Por Juan Ignacio Portiglia

El futbolista de la Roma no formó parte de las últimas convocatorias de la Selección Argentina.
© Getty ImagesEl futbolista de la Roma no formó parte de las últimas convocatorias de la Selección Argentina.

La ausencia de Matías Soulé en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina provocó que su representante, Martín Guastadisegno, advirtiera de la posibilidad de que el jugador que tiene un gran presente en la Serie A con Roma pueda representar a la Selección de Italia que conduce Gennaro Gattuso.

“Me siento argentino, soy argentino. También se lo dije a Spalletti (ex DT de Italia), a quien le agradezco. Mi idea siempre es la misma: jugar con Argentina”, expresó en una entrevista concedida a Il Messaggero el jugador que acumula tres goles y dos asistencias en los ocho partidos que lleva disputados en la presente temporada.

Soulé aprovechó también a dar una explicación sobre las palabras de su representante que instalaron la posibilidad de que pudiera decidir representar a la Selección de Italia: “Quizás mi agente se enojó un poco al leer las convocatorias de Scaloni, pero nadie en Italia me han vuelto a contactar. Y aunque lo hicieran, les diría que no”, dijo.

“Sé que no es fácil, porque hay muchos jugadores fuertes. Me alegra el interés de una selección tan fuerte e histórica como la italiana; me enorgullece, pero no voy a cambiar de opinión. Me gustaría jugar para la selección de mi país natal”, agregó.

Soulé suma tres goles y dos asistencias en la temporada.

Soulé dijo no haber tenido una conversación con Scaloni, ni con nadie de la Selección Argentina en el último tiempo, pero describió lo extraño que sería para él defender la camiseta de un país diferente del que lo vio nacer. “Ver a Retegui cantando el himno italiano es un poco extraño. Tengo la doble nacionalidad, pero sería extraño para mí”, concluyó.

Las últimas declaraciones de Scaloni sobre Soulé

En la previa del partido que la Selección Argentina disputó ante Puerto Rico en Miami, Lionel Scaloni respondió a la consulta sobre la ausencia de Matías Soulé en la convocatoria y la posibilidad de que sea llamado en el futuro. “Está en el radar como tantos otros chicos que también creemos que nos pueden aportar”, dijo.

Y recordó: “Estuvo con nosotros como Buonanotte, Garnacho, CarboniSon todos chicos que vemos con futuro de Selección y los vamos a convocar cuando veamos que tienen la posibilidad“.

Juan Ignacio Portiglia

star journalists block logo mobile
