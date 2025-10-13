Es tendencia:
Tras los constantes pedidos de los hinchas, Lionel Scaloni rompió el silencio sobre Matías Soulé: “Está en el radar”

El direcor técnico de los campeones del mundo se refirió a uno de los juveniles más talentosos que no fue citado en esta fecha FIFA.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
En esta fecha FIFA de octubre donde la Selección Argentina ya venció 1-0 a Venezuela y está próximo a medirse a Puerto Rico este martes, la lista de convocados tuvo una ausencia que generó revuelo entre los hinchas. Es que Lionel Scaloni determinó que Matías Soulé no integra la nómina para estos dos amistosos internacionales y ahora rompió el silencio ante eso.

Como suele hacerse habitualmente, se diagramó una conferencia de prensa protocolar el día previo al encuentro. Allí, el director técnico de los campeones del mundo fue consultado sobre la situación del joven prometedor que fue una de las grandes bajas para estos partidos. Lejos de esquivar la pregunta, el entrenador albiceleste se tomó el tiempo para explicar todo.

Lo cierto es que en cuanto a la particular situación de Soulé, el propio Scaloni no tardó en revelar un dato que llevó calma a los fanáticos que criticaban esta decisión. “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que también nos pueden aportar”, manifestó el DT delante del micrófono y las cámaras que presenciaron la rueda de prensa en territorio estadounidense.

Matías Soulé, juvenil de la Selección Argentina. (Foto: Juano Tesone)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Pujato en Santa Fe, amplió su discurso al respecto. “Estuvo con nosotros como Buonanotte, Garnacho, Carboni“, expresó en forma de ejemplo con futbolistas jóvenes que atraviesan por el mismo proceso de adaptación, que tantas veces explicó Scaloni en relación a diferentes protagonistas.

Pocos segundos más tarde, el entrenador volvió a referirse tanto a Soulé como a los recién mencionados. Está a las claras que Lionel busca llevar a cabo una sutil renovación pero con mucho cuidado. “Son chicos que vemos con futuro de Selección y lo vamos a convocar cuando veamos que tiene la posibilidad”, agregó el santafesino instantes después de la frase anterior.

NOTICIA EN DESARROLLO…

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

