Scaloni no lo cita para Argentina, lo quiere la Selección de Italia y reveló para quién quiere jugar: “No está en discusión”

De cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comienza a cerrar la lista final de convocados. A pesar de que faltan más de seis meses, el entrenador tiene una base establecida, por lo que tiene pocos lugares por cerrar.

En este contexto, Matías Soulé, delantero que se destaca en la Roma, busca meterse en la consideración del entrenador. Si bien fue convocado años atrás, no volvió a estar en el radar del DT, por lo que nunca pudo hacer su debut oficial en el seleccionado mayor.

Como consecuencia de esto, desde la Selección de Italia están atentos a la situación del extremo de 22 años, debido a que cuenta con la ciudadanía y puede ser convocado. Tal es así que en su etapa como entrenador, Luciano Spalletti se reunió con él con la intención de convencerlo y citarlo para jugar con la Azzurra.

En diálogo con el medio Sport Mediaset, el delantero argentino habló sobre su situación y explicó que a pesar de no ser convocado por Scaloni, esperará su oportunidad, ya que su deseo es representar a la Selección Argentina. De esta manera, descartó la posibilidad de jugar para Italia.

“Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma. Mi momento llegará si sigo rindiendo bien”, explicó el futbolista del elenco italiano, paciente con la posibilidad de volver a ser citado por Lionel Scaloni.

Además, fue consultado por la posibilidad de jugar para Italia, debido a que meses atrás su representante abrió esta ventana. “¿Italia? No, no está en discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, respondió de manera tajante para cerrar esta chance.

La última vez que Soulé fue convocado por Lionel Scaloni fue para la fecha FIFA de septiembre de 2024. En aquella oportunidad formó parte del banco de suplentes en la victoria de la Selección Argentina ante Chile por 3 a 0 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las últimas declaraciones de Scaloni sobre Soulé

En la previa del partido que la Selección Argentina disputó ante Puerto Rico en Miami, Lionel Scaloni respondió a la consulta sobre la ausencia de Matías Soulé en la convocatoria y la posibilidad de que sea llamado en el futuro. “Está en el radar como tantos otros chicos que también creemos que nos pueden aportar”, dijo.

Y recordó: “Estuvo con nosotros como Buonanotte, Garnacho, Carboni… Son todos chicos que vemos con futuro de Selección y los vamos a convocar cuando veamos que tienen la posibilidad“.

