La Selección Argentina está pasada de jugadores. Así tal cual lo dijo Lionel Scaloni en la previa del partido amistoso que sus dirigidos disputaron ante Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Sobre todo de delanteros, puesto que Julián Alvarez y Lautaro Martínez son dos puestos fijos para ir al Mundial 2026, además de que José López se apunta para ir como la tercera alternativa como referencia de área, sin contar los otros jugadores con características ofensivas que pueden proyectarse como extremos o mediapuntas, tales son los casos de Franco Mastantuono, Nicolás González, Thiago Almada o incluso Nico Paz (claramente, todas opciones para acompañar una ofensiva encabezada por Lionel Andrés Messi).

Y ahí ni siquiera se menciona a otros que fueron parte de las convocatorias durante las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas como Valentín Castellanos, Santiago Castro o Alejandro Garnacho, que hoy parecen haber perdido bastante terreno y están más afuera que adentro del avión que transportará al combinado campeón del mundo a Norteamérica a mitad del año que viene.

Con lo cual, como conclusión, todo indica que no hay espacio para Matías Soulé en la Selección Argentina, por lo menos por ahora. Porque así de claro lo señaló Lionel Scaloni en la conferencia de prensa que otorgó este lunes 13 de octubre a horas del choque con Puerto Rico en el estadio del Inter Miami (martes 14 a las 21 horas de Argentina).

”Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también (Facundo) Buonanotte, (Alejandro) Garnacho, (Valentín) Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros”, expresó el técnico de la Albiceleste.

Tal contestación no tardó en repercutir en Italia que desde hace largos meses está intentando conver a Soulé para que deje de esperar el llamado desde la AFA y que se coloque la azzurra. No obstante, sienten que las declaraciones de Scaloni marcaron un punto final a sus esperanzas para contar con el atacante de la Roma. ”El sueño de los Azzurri de ver a Matías Soulé con la camiseta de Italia ya se ha desvanecido. El seleccionador Lionel Scaloni lo puso fin de una vez por todas en vísperas del amistoso contra Puerto Rico”, reporta La Gazzetta dello Sport este martes.

En esa misma línea, reporta que Gennaro Gattuso zanjó el tema. Desde el barrio de Coverciano -donde está ubicada la sede de la federación italiana en Firenze- hicieron sus últimos intentos en octubre para persuadir al marplatense, pero ya decidieron dejar el tema atrás porque deben centrarse en los jugadores con los que sí pueden contar para mentalizarse en su presentación en la Copa del Mundo 2026 (a la cual, por cierto, todavía no clasificaron).

Publicidad

Publicidad

Las palabras del representante de Matías Soulé

“Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana”, comentó Martín Guastadisegno en conversación con Corriere dello Sport.

ver también Tras los constantes pedidos de los hinchas, Lionel Scaloni rompió el silencio sobre Matías Soulé: “Está en el radar”