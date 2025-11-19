Es tendencia:
No es número 1: la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni finalizó el año futbolístico y perdió el primer puesto del ranking, el que mantuvo durante gran parte de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Luego de vencer a Angola por 2 a 0 en un amistoso, la Selección Argentina terminó su participación futbolística en 2025. Después de disputarse esta última fecha FIFA, se actualizó el ranking que será importante para el sorteo del Mundial 2026, debido a que define la posición en los bombos. 

Pensando en el sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos, el equipo comandado por Lionel Scaloni ya sabe en qué posición terminó en el ranking. Si bien estuvo primero durante gran parte del año, perdió esta posición en la pasada doble fecha FIFA de octubre. 

De esta manera, la Albiceleste quedó en el segundo lugar del ranking FIFA con 1873.33 puntos y está por debajo de la Selección de España, que lidera con 1877.18 unidades. Además, tercero y cerca de ambos aparece la Selección de Francia, que tiene 1870 puntos. 

Como consecuencia de esto, la Selección Argentina formará parte del Bombo 1 del sorteo y será cabeza de serie de su grupo. En esta fase del Mundial, no podrá enfrentarse contra otro país sudamericano, por lo que si sale sorteado, automáticamente pasará al grupo siguiente. 

Cabe destacar que en la fecha FIFA de marzo, ya con los grupos conformados para el Mundial, Argentina podrá recuperar el primer puesto del ranking. Para eso, deberá ganar sus dos partidos y esperar otros resultados. Además, allí podría enfrentarse con España por la Finalissima, en un encuentro trascendental para esto. 

Los posibles rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026

  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria o Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 o Repechaje Intercontinental 2.

Cabe destacar que no podrá enfrentarse a ningún equipo proveniente del Bombo 1, así como tampoco a otro rival de Conmebol. 

En síntesis

  • La Selección Argentina finalizó el 2025 en el segundo lugar del ranking FIFA con 1873.33 puntos tras vencer a Angola 2-0 en un amistoso.
  • Argentina perdió el primer puesto del ranking y está por debajo de España, que lidera con 1877.18 unidades.
  • La Albiceleste formará parte del Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 como cabeza de serie y no podrá enfrentarse a otro país sudamericano en la fase de grupos.
