Luis De La Fuente, DT de España, ya habla de la Finalissima con Argentina: ”Será un partidazo”

La Roja se clasificó al Mundial 2026. Por consiguiente, confirmó que tendrá espacio suficiente en su calendario de marzo para enfrentar a la Selección Argentina en la Finalissima.

Por Germán Carrara

Luis De La Fuente dijo que la Finalissima con Argentina será "un partidazo".
Luis De La Fuente dijo que la Finalissima con Argentina será "un partidazo".

La Selección de España empató 2 a 2 con Turquía en el Estadio La Cartuja de Sevilla bajo el marco de la última fecha de la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA, y de esa manera confirmó su pasaje directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese mismo sentido, como no deberá pasar por el Repechaje de Europa que se llevará a cabo en marzo, ya presenta disponibilidad para medirse a la Selección Argentina en la Finalissima (la cual se jugaría el viernes 27 o el sábado 28 en el Estadio Icónico de Lusail, en la ciudad de Doha, Qatar).

Y al respecto, el que ya se permitió hablar abiertamente sobre este cruce con la Albiceleste fue Luis De La Fuente, técnico de la Selección de España. “Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión, pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas”, comentó en primera instancia en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el combinado otomano.

En esa misma línea, a raíz de las bajas que padeció en la fecha FIFA de noviembre (entre ellos Lamine Yamal, a quien una pubalgia lo tiene a maltraer desde septiembre) el estratega de la Roja expresó su deseo de cara a la Finalissima: “Pues esperamos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición”.

Y en cuanto específicamente a lo que será el mano a mano con el vigente campeón del mundo, De La Fuente apuntó: ”La Finalissima nos hace mucha ilusión, pero la pena es que tienen que pasar cuatro meses hasta juntarnos de nuevo. Tenemos las bases del rival, Argentina, y será un partidazo. Es muy bonito para el fútbol español jugar esa final“.

Luis De La Fuente se refirió a la clasificación de España a la Copa Mundial 2026

Estamos felices y contentos. Esto hace que pongamos en valor la racha de resultados que llevamos. Estamos felices de estar en un Mundial y clasificarnos de la manera en la que lo hicimos“, manifestó Luis De La Fuente, en este caso, exclusivamente respecto a lo que será la participación de España en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para cerrar, admitió que espera con ansias el sorteo que la FIFA llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington: “Una vez conozcamos a los rivales en el sorteo que se celebrará en diciembre en EEUU, tocará ver las sedes y empezar un gran trabajo de seguimiento”.

En síntesis

  • El DT Luis De La Fuente confirmó la disponibilidad de España para la Finalissima en marzo.
  • España empató 2-2 con Turquía en Sevilla y se clasificó al Mundial 2026.
  • La Finalissima contra Argentina se jugaría el 27 o 28 de marzo en Doha, Qatar.
Germán Carrara

