El ex defensor de Manchester City se refirió a las diferencias que sigue siendo capaz de marcar el capitán argentino en el terreno de juego, incluso ante los mejores equipos del mundo.

Kyle Walker se despidió de la Selección de Inglaterra poco menos de 100 días antes de la fecha de inicio del Mundial 2026, pero ha seguido muy atento el andar de sus excompañeros en el certamen FIFA que ya los tiene instalados en semifinales, instancia en la que este miércoles se medirán nada menos que ante Argentina, defensora del título, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

A diferencia de otras glorias del seleccionado inglés que minimizaron al equipo de Scaloni por lo que ha demostrado en el torneo, el defensor de 36 años que actualmente defiende la camiseta del Burnley en la Championship mostró un gran respeto por sus futbolistas y destacó especialmente a Lionel Messi, asegurando que sigue siendo capaz de marcar la diferencia ante cualquier rival.

“Messi es Messi y ha demostrado en este Mundial que cuando quiere darlo todo Argentina sigue teniendo un gran jugador en el que puede confiar. A veces parece que simplemente está caminando, pero de repente cobra vida. La calidad que muestra con el balón es excepcional. Si supiera cómo pararlo, sería el mejor entrenador de todos los tiempos, porque muchos lo han intentado y no han podido”, reflexionó para el diario The Sun.

El ex futbolista de Manchester City le otorgó al capitán de la Selección Argentina el privilegio de ser el mejor de todos los tiempos, pero aseguró que también tiene un equipo que lo respalda. “Él reserva sus energías para cuando tiene el balón y así Argentina conquistó el Mundial de Qatar en 2022”, señaló.

Kyle Walker aseguró que Inglaterra tiene mucho de lo que preocuparse ante Argentina.

También reconoció que la camiseta que cambió con él en un partido contra PSG es uno de los tesoros más importantes de su carrera: “No hay mucha gente a la que me acerque directamente al campo después de un partido, pero Messi fue uno de ellos. Protegí esa camiseta como si fuera mi vida de camino a casa”.

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Respeto por los futbolistas argentinos

Por haber compartido tiempo con ellos, Kyle Walker mostró gran respeto por otros dos futbolistas que integran la Selección Argentina, como Nicolás Otamendi, que ya anunció que se despedirá tras el Mundial, y Julián Álvarez, que se perfila como titular este miércoles.

“Nicolás Otamendi es probablemente el guerrero más grande que he visto en el campo. Técnicamente, ¿es tan bueno como John Stones, Vincent Kompany, Aymeric Laporte o Ruben Dias? No. Pero como alguien con quien vas a ir a la guerra, sin duda puede estar a tu lado. Tiene el corazón de un león, pero también es muy astuto. Conoce las artes oscuras, te lo aseguro“, dijo sobre el defensor.

“Julián Álvarez marcó ese golazo contra Suiza cuando más lo necesitaban. Es un gran jugador y obviamente espero que no tenga su mejor partido contra Inglaterra. Pero después, le deseo que pueda continuar con su exitosa carrera”, manifestó en relación al delantero.

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