Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Argentina vs. Islandia por el amistoso rumbo al Mundial 2026

A una semana del debut de la Albiceleste en la gran cita, el arquero de Aston Villa no aparece entre los titulares.

La Selección Argentina sueña con repetir en el Mundial 2026 la conquista de Qatar 2022. Para ello, los dirigidos por Lionel Scaloni afrontan este martes su último partido amistoso de preparación ante Islandia en el Estadio Jordan-Hare, en Auburn, Alabama.

En esta oportunidad, el DT de Pujato reservará a algunos de sus hombres de confianza, que aún están recuperándose de lesiones para intentar llegar en la mejor forma posible al debut ante Argelia, el próximo martes 16 de junio. Entre las ausencias destaca la de Emiliano Martínez.

Es que Dibu sufrió una pequeña fractura en uno de sus dedos en la previa de la final de la Europa League que Aston Villa le ganó a Friburgo. El arquero marplatense jugó de todas formas y consiguió la estrella internacional para el combinado de Birmingham.

Todo indica que el héroe de la Selección Argentina llegará con lo justo para afrontar la fase de grupos. Mientras tanto, Gerónimo Rulli cuidará el arco de la Albiceleste desde el arranque del partido de este martes ante Islandia.

Rulli, titular ante Islandia. (Foto: Getty)

Cabe recordar que Juan Musso, el tercer arquero convocado, lo hizo como titular en la victoria ante Honduras. Incluso, Santiago Beltrán ingresó para el tramo final, marcando su debut en la Mayor.

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La formación de Argentina ante Islandia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López y Nico Paz.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

Datos clave

Emiliano Martínez no juega ante Islandia por una pequeña fractura en un dedo.

no juega ante Islandia por una pequeña fractura en un dedo. Gerónimo Rulli será el arquero titular de la Selección Argentina contra Islandia.

será el arquero titular de la Selección Argentina contra Islandia. 16 de junio es la fecha del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial.