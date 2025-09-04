Por qué no juega Enzo Fernández en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Conmebol

La Selección Argentina se despide en condición de local de unas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que lideró de punta a punta. Su rival de turno será Venezuela en el Estadio Monumental, y Lionel Scaloni no podrá contar con una de sus grandes figuras en el mediocampo.

Es que Enzo Fernández no dirá presente en Núñez para el compromiso sudamericano ante los vinotintos, ya que ni siquiera fue convocado por el DT en esta doble fecha FIFA. Sí, el volante de Chelsea no tuvo la oportunidad de subirse al avión para cruzar el charco y jugar con la Selección.

¿El motivo? Suspensión. En la última fecha FIFA, Enzo fue expulsado con roja directa en el partido ante Colombia de la jornada 16. Por ende, Fernández recibió una suspensión de dos fechas y se iba a perder ambos compromisos de septiembre: el de esta noche ante Venezuela, por la jornada 17, y el último partido de Eliminatorias ante Ecuador en Quito.

Así las cosas, el volante campeón del mundo no viajó junto al resto de sus compañeros a la Selección y mirará la doble fecha FIFA desde Europa. En los últimos días se lo vio vacacionando en Grecia, para posteriormente reintegrarse a los entrenamientos con los jugadores de Chelsea que no fueron citados a sus naciones.

Enzo Fernández, ausente en la Selección Argentina

La probable formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Días y horarios de la última doble fecha de Eliminatorias de la Selección

Argentina vs. Venezuela – 4 de septiembre a las 21 – Estadio Monumental

Ecuador vs. Argentina – 9 de septiembre a las 20 – Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil

