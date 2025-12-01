Es tendencia:
Enzo Fernández se cruzó feo con un jugador del Arsenal que será rival en la Finalissima entre Argentina y España: “Te espero afuera”

En pleno clásico, el mediocampista argentino tuvo un fuerte encontronazo con un rival y lo separaron dos futbolistas.

Por Marco D'arcangelo

Enzo Fernández, jugador de Chelsea.
© Chelsea FC via Getty ImagesEnzo Fernández, jugador de Chelsea.

En Stamford Bridge, por la fecha 13 de la Premier League, Chelsea empató 1 a 1 en el clásico de Londres con Arsenal, y de esta manera no pudo descontarle puntos a los Gunners, por lo que quedó en la tercera posición del certamen, también por debajo del Manchester City. 

Durante los 90 minutos de juego, el partido tuvo cruces entre los futbolistas de ambos equipos debido a la intensidad del clásico. Uno de estos, tuvo como principal protagonista a Enzo Fernández, quien tuvo un acalorado intercambio de palabras con el español David Raya

El mediocampista argentino reclamó una falta dentro del área que el árbitro Anthony Taylor decidió no sancionar y el arquero español comenzó a recriminarle a Enzo su actitud, por lo que quedaron cara a cara insultándose. Cuando parecía que la situación se calmaba, el jugador de Chelsea se volvió a acercar a su rival. 

Tras unos segundos en los que se dijeron de todo, Fernández cerró la discusión con un desafiante “dale, te espero afuera”, para seguir fuera del campo de juego. Luego de esto, aparecieron dos futbolistas de Arsenal para llevarse al mediocampista y así reanudar el juego. 

Una vez que finalizó el partido, el encontronazo quedó dentro de la cancha y la situación se calmó, ya que los futbolistas no volvieron a discutir. Con este empate, Arsenal quedó puntero de la liga con 30 unidades, cinco más que el escolta Manchester City y seis más que Chelsea. 

Enzo Fernández y David Raya pueden enfrentarse en la Finalissima 

En España le sugieren una nueva alternativa a la Selección Argentina para el Mundial 2026

El volante de Chelsea es un habitual titular en la Selección Argentina, mientras que el arquero de Arsenal es suplente en la Selección de España y compite por el puesto con Unai Simón. Es por eso que ambos pueden volver a verse las caras cuando los seleccionados se enfrenten en la Finalissima. 

A la espera de la confirmación oficial, se espera que la fecha de este encuentro entre el campeón de la Copa América 2024 y el ganador de la Eurocopa 2024 sea entre el 27 y 28 de marzo, en la antesala del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. 

Si bien FIFA aún no se pronunció al respecto, todo indica que en esta fecha FIFA de marzo se jugará el encuentro. En cuanto a la sede, una de las que pica en punta es Lusail, ciudad en la que la Albiceleste ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022. 

En síntesis

  • Chelsea empató 1-1 con Arsenal en Stamford Bridge y quedó en la tercera posición de la Premier League.
  • El mediocampista argentino Enzo Fernández tuvo un cruce con el portero español David Raya, cerrando la discusión con un desafiante “dale, te espero afuera “.
  • El Arsenal quedó puntero de la Premier con 30 unidades , cinco más que el Manchester City y seis más que el Chelsea.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

