Enzo Fernández asegura que la Selección Argentina mantiene el hambre de gloria

Luego de haber conseguido la gloria máxima, es normal que la motivación baje. Sin embargo, eso no se percibe en la Selección Argentina ni en su entrenador Lionel Scaloni. Es que después de alzar la Copa del Mundo en Qatar 2022, la Albiceleste fue por la Copa América en 2024, la cual ganó al derrotar en la Final a Colombia.

Y en ese mismo sentido, el técnico aumentó las exigencias a sus dirigidos, de modo tal que ya hubo recambio e incluso demostró en las últimas citaciones que sigue buscando alternativas para conformar un plantel que vaya convencido en lograr el bicampeonato en Estados Unidos, México y Canadá 2026 (se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio).

Al respecto, el que también señaló que esta hambre de gloria se mantiene en la Selección Argentina fue Enzo Fernández, en una conversación que tuvo con el medio británico Give Me Sport: “Mi mente está puesta en el presente. Haber ganado el Mundial es cosa del pasado y estamos centrados en lo que viene”.

Y en ese mismo sentido, el exmediocampista de River y Benfica, apuntó: ”Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que haremos todo lo posible para retener la corona. Es lo que nuestra selección debe hacer. La gente en Argentina es muy apasionada y siempre quiere más”.

Sin desviar el foco del combinado nacional, Enzo subrayó la importancia del recambio: “Ahora se suman jóvenes como Mastantuono y Echeverri”. Y enseguida, destacó su percepción de la energía puertas adentro del vestuario: “La actitud y el liderazgo son fundamentales. El grupo es sólido, dentro y fuera del campo. Las sensaciones son positivas”.

Enzo Fernández dijo que quiere ser el capitán de la Selección Argentina

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina es algo que no está claro cuándo se va a dar, pero se sabe que no está tan lejos (Leo renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, por lo que pretende jugar hasta, por lo menos, los 42 años). Pero lo cierto es que, cuando suceda su salida, habrá que resolver dos cuestiones principales: quién lleva la 10 y quién portará la cinta de capitán.

Para la segunda, ya hay un anotado que es Enzo Fernández: “A nivel personal, sueño con ser el capitán de Argentina. Me sentiría honrado de llevar la cinta, pero no depende de mí. Es una decisión del cuerpo técnico. No sé cuándo sucederá. El tiempo lo dirá”.

