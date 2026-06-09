Por qué no juega hoy Julián Álvarez en Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

Argentina se enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium, situado en Auburn, Alabama, bajo el marco del último amistoso de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Lionel Scaloni no utiliza a Julián Álvarez.

El delantero nacido en Calchín, que no estuvo presente en la victoria del sábado ante Honduras, genera muchísima incertidumbre de cara al debut en la cita mundialista, ya que arrastra una lesión en el tobillo.

A pesar de que la Araña se encuentra mejor desde lo físico, la decisión de Scaloni pasa exclusivamente porque prefiere preservarlo y que pueda terminar de recuperarse con vistas al primer compromiso correspondiente del Grupo J, donde se enfrentarán a Argelia.

Julián Álvarez, delantero de Argentina.

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

Aclaración: Leonardo Balerdi, por un desgarro en el sóleo, fue desafectado de la nómina. Todavía no se confirmó quién será su reemplazante.

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