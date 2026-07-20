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Mundial 2026

Carles Puyol se acordó de Lionel Messi luego de la Final del Mundial 2026

El exdefensor de la Selección de España y del Barcelona no quiso dejar pasar por alto el rendimiento de Leo durante el Mundial, a pesar del resultado de la Final.

Carles Puyol destacó la labor de Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026.
Carles Puyol destacó la labor de Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026.

Lionel Messi, con 39 años, en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 quedó segundo en la tabla de goleadores con 8 anotaciones (por detrás de Kylian Mbappé que marcó 10) y escolta en la clasificación de asistencias con 4 (el líder fue Michael Olisé con 7).

Lo que marca que el capitán de la Selección Argentina fue uno de los mejores jugadores a lo largo de la competencia, más allá de que la FIFA, luego de lo que fue la Final que se disputó en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, le haya dado el Balón de Oro al español Rodri Hernández.

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A propósito, el que hizo una mención especial sobre Lionel Messi fue Carles Puyol, en medio de la algarabía por el título de la Selección de España. ”Si esta Selección Argentina ha llegado a la final, es gracias a Messi. Se han agarrado a él y los ha llevado hasta la final, pero no ha sido suficiente para ser campeones”, comentó en conversación con DAZN.

Asimismo, el exdefensor remarcó el exitoso proceso en el que compartió con Leo en el FC Barcelona: ”Yo me quito el sombrero y le estaré eternamente agradecido por todo lo que nos ha dado, primero como compañero, y después por todo lo que le ha dado al fútbol. Siempre le deseo lo mejor”.

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi con sus goles en el partido por el tercer y cuarto puesto

Lionel Messi y Kylian Mbappé llegaron a la última fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la misma cantidad de goles (8 cada uno). Leo no pudo marcar en la Final, mientras que el delantero francés anotó dos en la derrota 6 a 4 con Inglaterra bajo el marco de la definición del tercer y cuarto puesto.

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Los primeros 10 puestos del Mundial 2026

  1. España
  2. Argentina
  3. Inglaterra
  4. Francia
  5. Noruega
  6. Bélgica
  7. Marruecos
  8. Suiza
  9. México
  10. Colombia

En síntesis

  • Lionel Messi registró 8 goles y 4 asistencias en el Mundial 2026.
  • Kylian Mbappé lideró la tabla de goleadores al sumar 10 anotaciones.
  • Rodri Hernández ganó el Balón de Oro entregado por la FIFA.
Germán Carrara
Germán Carrara
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