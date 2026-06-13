Brasil vs. Marruecos EN VIVO y ONLINE vía DSports, Telefé y Disney+ Premium por el Mundial 2026: Minuto a minuto

La Verdeamarela y los africanos chocan en Nueva Jersey en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, en uno de los partidos más atractivos de la fase inicial del torneo. El encuentro se disputa desde las 19:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y puede resultar determinante en la pelea por el primer puesto de una zona que también integran Escocia y Haití. El partido podrá verse en vivo desde Argentina a través de Telefe, DSports, DGO, Disney+ Premium, Flow (canal 109) y Paramount+.

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, llega al debut con la obligación habitual de pelear por el título y con figuras de renombre internacional encabezadas por Neymar, quien no está presente por lesión.

Del otro lado aparece un Marruecos que busca confirmar el crecimiento mostrado en los últimos años y sostener el nivel que lo llevó a firmar una histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera selección africana en lograrlo.