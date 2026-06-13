Tras la designación de Szymon Marciniak, en Argelia piden “guardia alta” para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Un medio argelino publicó un artículo asegurando que su federación debe estar "en alerta". Hubo mención a Tapia y Beligoy.

Este sábado se conoció que Szymon Marciniak, árbitro de la inolvidable final que la Selección Argentina le ganó a Francia en 2022, será el encargado de impartir justicia en el debut por el Mundial 2026 ante Argelia. La designación del colegiado polaco tomó por sorpresa al país africano y uno de sus medios más importantes le pidió guardia alta a la delegación.

El reconocido diario Echorouk Online publicó un artículo donde enciende las alarmas de cara al debut. Si bien reconocen la trayectoria de Marciniak, quien a sus 45 años probablemente esté dirigiendo su última Copa del Mundo, el temor de la prensa africana no pasa estrictamente por el campo de juego, sino por los pasillos de la FIFA.

Según detalla el portal, la preocupación central radica en el peso dirigencial que ostenta la Albiceleste en el organismo rector. En la nota, se hace especial hincapié en Federico Beligoy, señalándolo como un miembro activo y con influencia dentro de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el ente encargado de las designaciones.

A esta supuesta ventaja le suman la fuerte presencia sudamericana en FIFA, destacando también al paraguayo Enrique Cáceres en dicho comité. En contraste, el medio subraya que el continente africano cuenta con un único representante en ese sector: el sudafricano Victor Gomes.

Ante este panorama, el periódico le exigió a la Federación Argelina de Fútbol (FAF) que mantenga “un estado de alerta máxima”. Para la sorpresa de muchos, en Argelia ya se empezó a jugar el partido del martes.

¿Cómo le fue a Argentina con Szymon Marciniak?

Bajo la conducción del polaco, Argentina tiene un saldo positivo: dirigió en tres partidos, donde logró dos triunfos y un empate. El partido más recordado es el de la final de Qatar 2022 ante Francia, donde la Albiceleste se impuso por penales y logró su tercer título mundial.

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En esa misma Copa del Mundo, Marciniak había estado en el 2-1 a Australia por los octavos de final. Cuatro años antes, en Rusia 2018, impartió justicia en el empate 1 a 1 ante Islandia por la fase de grupos.

¿Cómo le fue a Argelia con Szymon Marciniak?

Al frente del seleccionado africano, el saldo también es positivo: solamente dirigió dos partidos y ambos terminaron en triunfo. La última vez fue por la semifinal de la Copa Árabe, donde se impuso por 2-1 ante Qatar.

El equipo arbitral de Argentina vs. Argelia

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Árbitro suplente: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

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* Todavía no se definió quiénes serán las autoridades del VAR

Síntesis