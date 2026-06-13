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Mundial 2026

Suiza vs. Qatar EN VIVO y ONLINE vía DSports por el Mundial 2026: minuto a minuto

Suiza y Qatar debutan en el Mundial 2026, y se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Suiza y Qatar debutan en el Mundial 2026.
© Getty ImagesSuiza y Qatar debutan en el Mundial 2026.

Este sábado 13 de junio se enfrentan Suiza y Qatar por la fecha 1 del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad californiana de Santa Clara. El encuentro comienza a las 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el hondureño Said Martínez y en el VAR está el trinitense Caleb Wales.

Luego de lo que fue el debut de Canadá, que igualó ante Bosnia y Herzegovina en la apertura de esta zona, los suizos y qataríes buscan un triunfo que les permita empezar a ilusionarse con el pasaje hacia los dieciseisavos de final de la competencia más importante de todo el planeta.

Suiza vs. Qatar: minuto a minuto

Formaciones de Suiza y Qatar

SUIZA: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freulier, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Breel Embolo, Dan Ndoye y Rubén Vargas. DT: Murat Yakin.

QATAR: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber, Ayoub Aloui, Homan Ahmed; Boualem Khoukhi, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

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Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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