La campaña que impulsó la AFA en el Torneo Clausura para homenajear a la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino impulsó un reconocimiento en los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura para el combinado que dirige Lionel Scaloni.

Es cierto que la Selección Argentina no pudo cumplir con el objetivo que se había planteado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual no era otro más que repetir el título que había conseguido el 18 de diciembre del 2022 cuando en el Estadio Icónico de Lusail derrotó a Francia en la Final de Qatar.

Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a la Final que la FIFA pautó para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, luego de dejar en el camino, principalmente, a Inglaterra (además de Cabo Verde, Egipto y Suiza). Por lo que la campaña reúne las condiciones suficientes para tener su merecido reconocimiento.

Así lo considera la Asociación del Fútbol Argentino, que mediante las cuentas de redes sociales de su presidente Claudio Tapia, avisó que en los partidos correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura se destinará un minuto, justo antes del pitazo inicial, para que todos los presentes aplaudan a la Selección Argentina finalista de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo.

Además, Chiqui agradeció el permiso de las autoridades de la Conmebol para que los equipos argentinos que están disputando los playoffs de la Copa Sudamericana exhiban una bandera también en agradecimiento a la performance de la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país. pic.twitter.com/KIgf57RkW8 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 21, 2026

Tigre, el primero de los equipos argentinos en homenajear a la Selección Argentina

Tigre fue el primero de los equipos argentinos que pudo homenajear a la Selección. En la previa de su partido frente a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, los jugadores del elenco de Victoria mostraron una bandera que decía: ”Campeones son los que nunca se rinden. Gracias Selección”.

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Argentina volverá a jugar en septiembre

La Selección Argentina, luego de su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, volverá a la actividad en la próxima fecha FIFA que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que podrá jugar un máximo de cuatro partidos amistosos.

En síntesis